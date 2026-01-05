Las nuevas habilidades de la IA para negocios en 2026

Ese ambiente explica por qué hoy triunfan las capacidades operables, medibles y auditables, y por qué tantas iniciativas “agentic” se caen cuando no tienen control: Gartner proyectó que más de 40% de proyectos de IA agentiva se cancelarán hacia finales de 2027 por costos, valor poco claro o controles insuficientes.

La habilidad ya consolidada que mejor aterriza esta transición es el Sales Development Representative (SDR), es decir, el rol que prospecta, califica y agenda para ventas, automatizado con IA. Un ejemplo sencillo: “Cuando un prospecto pide demo, el agente revisa notas, propone horario, agenda en calendario y deja el registro en el CRM”; el humano entra para negociar excepciones, precios o riesgos reputacionales.

Ahora, lo verdaderamente nuevo en 2026 es que los agentes se están incrustando dentro de las aplicaciones, específicos por rol y tarea: por ejemplo, Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Resource Planning (ERP) o Information Technology Service Management (ITSM). El cambio clave es pasar de “recomendar” a “ejecutar”: crear casos, generar órdenes, solicitar aprobaciones, actualizar inventarios, emitir facturas.

Aquí aparece la segunda capacidad crítica: la orquestación multiagente con control. En términos prácticos, varios agentes se reparten un proceso (planear-ejecutar-verificar-escalar) con barandales: permisos mínimos, bitácoras, aprobaciones y trazabilidad. Gartner ya incluye Multiagent Systems (MAS) como tendencia estratégica para 2026.

La atención al cliente también se volvió más autónoma, pero con una regla de oro: resolver lo común y escalar lo delicado con contexto completo. El ejemplo más citado es Klarna: reportó que su asistente de IA gestionó dos tercios de sus chats en su primer mes (2.3 millones de conversaciones), equivalente al trabajo de 700 agentes, redujo repetición de consultas y bajó el tiempo de resolución a menos de dos minutos. Dicho en simple: “¿Dónde está mi reembolso?” lo resuelve la IA, cierra el ticket y confirma; “me cobraron doble y estoy furioso” se escala al humano con historial, pasos ya intentados y el motivo exacto del enojo.

La frontera más visible es la voz: agentes que operan en tiempo real para call centers y ventas con baja latencia, capaces de hacer acciones durante la llamada. Un ejemplo cotidiano: el cliente llama, el agente verifica identidad, toma pago, agenda entrega y actualiza datos sin “te transfiero”. Y cuando hay ambigüedad legal o emocional, entra el supervisor humano.