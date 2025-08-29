Autoridades cambian las transferencias bancarias en México: ¿Cuándo entra en vigor el MTU?

El cambio está respaldado por la Circular Única de Bancos de la CNBV, publicada en junio de 2024 , que obliga a que cada usuario pueda establecer un límite para sus transacciones digitales a terceros.
Este límite será independiente de los montos ya asignados a beneficiarios frecuentes, por lo que se suma como una capa adicional de seguridad.
¿Cómo se activa el MTU y qué pasa si no lo configuro?
El MTU no es obligatorio para los clientes, sino para los bancos: ellos deberán ofrecerlo en sus aplicaciones. Cada usuario decidirá si lo configura o no.
Si lo defines tú: tendrás el control total. Podrás fijar el monto máximo de tus transferencias (diario, semanal o mensual) y modificarlo cuantas veces necesites. El cambio se aplica de inmediato.
Si no lo defines antes del 30 de septiembre de 2025: tu banco te asignará un límite automático de 1,500 UDIS (aprox. 12,800 pesos al valor actual, según Banxico). Después podrás cambiarlo en cualquier momento.