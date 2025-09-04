Sheinbaum: México evalúa aranceles para China y naciones sin acuerdo comercial

"Sí estamos considerando poner (...) algunos impuestos arancelarios con los pasíes con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

En la víspera, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó a Sheinbaum durante una reunión "la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales para promover la prosperidad de ambas naciones", según un comunicado del Departamento de Estado.

Washington ha estado trabajando con México para garantizar que China no lo utilice como puerta trasera hacia Estados Unidos, ya sea para evadir los aranceles estadounidenses o para introducir el letal fentanilo y los precursores para fabricarlos.