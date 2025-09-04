Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Sheinbaum: México evalúa aranceles para China y naciones sin acuerdo comercial

El país ya aplicó barreras tributarias a empresas chinas como Shein y Temu, así como cuotas compensatorias para la entrada de cierto calzado del gigante asiático.
jue 04 septiembre 2025 10:55 AM
sheinbaum-jitomates-arancel
Washington ha estado trabajando con México para garantizar que China no lo utilice como puerta trasera hacia Estados Unidos.

México está considerando imponer aranceles a países con los que no tiene tratado comercial, incluido China, dijo el jueves la presidenta de la nación latinoamericana, Claudia Sheinbaum, sin ofrecer detalles sobre a qué productos o sectores se aplicarían.

En medio de la presión por el anuncio de Estados Unidos de imponer gravámenes a productos de sectores de exportación clave, como el automotor, México ha aplicado ya barreras tributarias a empresas chinas como Shein y Temu, y el miércoles anunció cuotas compensatorias para la entrada de cierto calzado originario de China.

Publicidad

"Sí estamos considerando poner (...) algunos impuestos arancelarios con los pasíes con los que no tenemos tratado comercial, entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

Lee más

Piden ayuda: El calzado chino está asfixiando a los zapateros mexicanos
Economía

México impone cuotas por dumping al zapato chino

En la víspera, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, enfatizó a Sheinbaum durante una reunión "la importancia de resolver las barreras comerciales y no comerciales para promover la prosperidad de ambas naciones", según un comunicado del Departamento de Estado.

Washington ha estado trabajando con México para garantizar que China no lo utilice como puerta trasera hacia Estados Unidos, ya sea para evadir los aranceles estadounidenses o para introducir el letal fentanilo y los precursores para fabricarlos.

Publicidad

Tags

Aranceles China Claudia Sheinbaum

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad