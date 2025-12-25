La economía de la velocidad: digitalizarse o desaparecer

La banca digital lo ha demostrado. El cliente espera abrir una cuenta en minutos; si el proceso tarda días, buscará otra opción. El retail en línea vive la misma lógica: la experiencia de compra se define en segundos, y un clic adicional puede significar una venta perdida. En manufactura, la automatización permite rediseñar líneas de producción casi en tiempo real; quién no lo hace, se queda con inventarios obsoletos.

Incluso sectores tradicionalmente más estáticos están enfrentando esta presión. Pensemos en una empresa de transporte de carga: si tarda semanas en ajustar rutas por un alza repentina en combustibles, perderá contratos frente a un competidor que use análisis predictivo y algoritmos de optimización en cuestión de horas. Lo que antes era visto como innovación de vanguardia hoy es el estándar mínimo de competitividad.

Y no solo se trata de industrias tradicionales. Incluso las compañías de tecnología, que suelen marcar el paso, enfrentan el mismo dilema. Una plataforma de streaming, por ejemplo, que tarda demasiado en personalizar recomendaciones o en escalar su infraestructura cuando un contenido se vuelve viral, corre el riesgo de perder usuarios frente a un competidor más ágil. La paradoja es clara: en la economía de la velocidad, ni siquiera quienes nacieron digitales pueden confiarse.

No solo se trata de incorporar tecnología, sino de cambiar la manera en que pensamos las organizaciones. Metodologías como DevOps, plataformas low-code o la automatización son habilitadores de una cultura distinta: la de probar, ajustar y escalar con rapidez.