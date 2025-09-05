El presidente dejó en claro que tiene la intención de nombrar a un líder de la Fed más afín a su postura de recortes acelerados de las tasas de interés, y acusó a Powell de actuar "demasiado tarde" en cuanto a los costos de los préstamos y de perjudicar a los compradores de viviendas con tasas hipotecarias más altas.

Bessent pide una revisión "completa" de la Fed

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el viernes un renovado escrutinio de la Fed, incluyendo su poder para fijar las tasas de interés, mientras la administración Trump continúa sus esfuerzos para ejercer control sobre un banco central cuyo aislamiento de las presiones políticas a corto plazo es ampliamente visto como clave para su eficacia.

"También debe haber una revisión honesta, independiente y no partidista de toda la institución, incluyendo la política monetaria, la regulación, las comunicaciones, el personal y la investigación", escribió Bessent en el Wall Street Journal.

El funcionario pidió además que la Fed deje la supervisión bancaria a otras autoridades gubernamentales y que "reduzca las distorsiones que causa en la economía", incluyendo las compras de bonos realizadas fuera de verdaderas condiciones de crisis.