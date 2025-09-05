Publicidad

Economía

Trump: Lista de candidatos a presidencia de la Fed incluye a Hassett y Bessent

El presidente estadounidense dijo que también está considerando al exgobernador de la Fed Kevin Warsh y al actual gobernador de la Reserva Christopher Waller.
vie 05 septiembre 2025 05:36 PM
¿Qué cambia con los aranceles de Trump y a qué países afecta?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que tiene la intención de nombrar a un líder de la Fed más afín a su postura de recortes acelerados de las tasas de interés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que su lista de candidatos para suceder a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal se ha reducido a cuatro personas e incluye al director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Trump dijo que también está considerando al exgobernador de la Fed Kevin Warsh y al actual gobernador de la Reserva Christopher Waller.

El presidente dejó en claro que tiene la intención de nombrar a un líder de la Fed más afín a su postura de recortes acelerados de las tasas de interés, y acusó a Powell de actuar "demasiado tarde" en cuanto a los costos de los préstamos y de perjudicar a los compradores de viviendas con tasas hipotecarias más altas.

La Fed se divide entre críticas del Tesoro y respaldo de bancos centrales
Economía

La Fed se divide entre críticas locales y el espaldarazo de bancos centrales

Bessent pide una revisión "completa" de la Fed

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, pidió el viernes un renovado escrutinio de la Fed, incluyendo su poder para fijar las tasas de interés, mientras la administración Trump continúa sus esfuerzos para ejercer control sobre un banco central cuyo aislamiento de las presiones políticas a corto plazo es ampliamente visto como clave para su eficacia.

"También debe haber una revisión honesta, independiente y no partidista de toda la institución, incluyendo la política monetaria, la regulación, las comunicaciones, el personal y la investigación", escribió Bessent en el Wall Street Journal.

El funcionario pidió además que la Fed deje la supervisión bancaria a otras autoridades gubernamentales y que "reduzca las distorsiones que causa en la economía", incluyendo las compras de bonos realizadas fuera de verdaderas condiciones de crisis.

Tags

Reserva Federal Presidente de la Fed Donald Trump

