CNA acepta apoyo del gobierno para producir carne, pero advierte que no es suficiente

El líder del CNA explicó que las restricciones de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas de ganado por razones sanitarias dejan al descubierto la vulnerabilidad del sector.

En su opinión, los recursos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum mitigan parcialmente las pérdidas, pero no alcanzan para enfrentar un cierre de mercado que golpea a productores cuyo principal cliente representa hasta el 80% de sus ventas. Los apoyos anunciados por la mandataria incluyen beneficios para la entrega de sementales, un fondo de apoyo para la engorda, y centros de producción de carne para abastecer el mercado interno y externo.

“Es muy complejo, los daños que hacen son muy grandes y pues sí son medidas que ayudan a mitigar pero no te arreglan el problema de fondo… el golpe es tan duro que no sé en estos momentos y con las finanzas del país si hay dinero que alcance”, señaló Esteve y consideró que para montar una planta procesadora de carne, tendrían que realizarse ya los pedidos de las máquinas que, en su mayoría, llegan de Europa.

Es un tema político, no científico

Durante una conferencia en el Foro Global Alimentario, Todd Lewis, parlamentario canadiense, reconoció que la estrategia del gobierno mexicano para convencer a Estados Unidos sobre la seguridad sanitaria del ganado está basada en ciencia. Pero que será difícil avanzar cuando las decisiones en Estados Unidos están emparejadas con intereses políticos.

“Puedes basarte en ciencia, pero si el gobierno no quiere escucharte, no puedes hacer mucho como productor (...) Va a ser impresionante el costo que alcanzará una hamburguesa o un filete en Nueva York”.

No obstante, el legislador canadiense advirtió que esta situación, en el corto plazo puede generar resistencias y reclamos de parte de los productores en Estados Unidos que podrían también pasar una factura a los políticos en dicho país.

El presidente del CNA, Jorge Esteve comparte la percepción de que la apertura de la frontera al ganado mexicano tiene un factor político muy importante. Y mencionó que la actual secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, tiene la intención de ser gobernadora de Texas y que no se quiere arriesgar a sufrir el costo político que implicaría la llegada del gusano barrenador al campo estadounidense.