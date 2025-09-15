Los decepcionantes datos dividieron a los economistas sobre si los dirigentes económicos necesitarían introducir más medidas de ayuda a corto plazo para alcanzar su objetivo de crecimiento anual de "alrededor del 5%", con los fabricantes a la espera de más claridad sobre un acuerdo comercial con Estados Unidos y la demanda interna frenada por un mercado de trabajo tambaleante y la crisis inmobiliaria.

La producción industrial creció 5.2% interanual, según mostraron el lunes los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, la lectura más baja desde agosto de 2024 y más débil que el aumento del 5.7% de julio. También incumplió las previsiones de un aumento del 5.7% según una encuesta de Reuters.

Las ventas minoristas, un indicador del consumo, crecieron 3.4% en agosto, el ritmo más lento desde noviembre de 2024, y se enfriaron respecto al aumento del 3.7% del mes anterior. No alcanzaron el 3.9% previsto.

"El fuerte comienzo de año sigue manteniendo los objetivos de crecimiento de este año a nuestro alcance, pero al igual que el año pasado por estas fechas, podría ser necesario un mayor estímulo para garantizar un buen final de año", dijo Lynn Song, economista jefe de ING para la región de Gran China.

"Aunque es demasiado pronto para evaluar el impacto de las subvenciones a los préstamos al consumo que entrarán en vigor en septiembre, es probable que siga siendo necesario un mayor apoyo de políticas monetarias, dada la ralentización generalizada. Seguimos viendo una alta posibilidad de otro recorte de tipos de 10 puntos básicos y de 50 puntos básicos del coeficiente de reservas obligatorias en las próximas semanas", añadió.

La inversión en activos fijos también creció a un ritmo inferior al previsto del 0.5% interanual en los ocho primeros meses, frente al 1.6% registrado entre enero y julio, lo que supone su peor resultado después de la pandemia.

Las autoridades se apoyan en los fabricantes para encontrar nuevos mercados que compensen la impredecible política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el débil gasto de los consumidores.