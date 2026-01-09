Carlos Slim y sus 10 consejos para los jóvenes en México; el éxito no se mide solo en dinero

Carlos Slim Helú es un empresario que rara vez concede entrevistas y no mantiene presencia en redes sociales. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria ha dejado documentos que permiten conocer su pensamiento social y su visión de la vida.
Uno de los más conocidos es la Carta a los Jóvenes , en la que plantea una serie de reflexiones y recomendaciones dirigidas a las nuevas generaciones, con consejos para enfrentar la vida cotidiana, los problemas personales y los retos de la formación y el desarrollo profesional.
Aunque el texto fue escrito en 1994, Slim ha señalado en años recientes que vale la pena releerlo, pues considera que su contenido sigue siendo vigente para las nuevas generaciones. A partir de esa carta, sus ideas pueden sintetizarse en 10 puntos clave que resumen su visión sobre el éxito, los valores y la responsabilidad personal.
Los 10 consejos de Slim para lo jóvenes
Estos son los 10 puntos principales de la carta del ingeniero Slim para la juventud:
1.- Define el éxito desde dentro, no desde afuera
El verdadero éxito no depende del reconocimiento ajeno, sino de la armonía interior, el equilibrio emocional y la coherencia con tus valores.
2.- Reconoce tu privilegio y cuídalo
El talento y el esfuerzo abren puertas, pero también implican riesgos: no permitas que el éxito profesional pese más que la integridad personal.
3.- Fortalece tu vida interior
Evita sentimientos que deterioran el alma —como la envidia, el egoísmo o la soberbia—, pues erosionan más que cualquier fracaso externo.
4.- Da sin esperar nada a cambio
La generosidad auténtica deja huella en quien la ejerce; el daño emocional no lo causan otros, se construye desde dentro.
5.- Vive el presente con intensidad y conciencia
No cargues con el pasado ni te paralices por el futuro: cada persona forja su destino actuando en el ahora.
6.- Cultiva emociones positivas y aprende del error
Amor, amistad, paciencia y serenidad fortalecen; los errores son humanos, acéptalos, corrígelos y sigue adelante sin obsesionarte.
7.- Valora lo esencial, aunque no tenga precio
Lo más valioso —el amor, la amistad, la naturaleza— no se compra y solo se aprecia con sensibilidad y atención plena.
8.- Vive sin miedos ni culpas
El miedo debilita y la culpa paraliza; aceptarte como eres es clave para avanzar con libertad y claridad.
9.- Ocúpate, no te preocupes
La acción desplaza la angustia: enfrenta los problemas, aprende de los fracasos y deja que los éxitos hablen por sí solos.
10.- Trabaja bien y actúa conforme a tu conciencia
El trabajo bien hecho es una necesidad emocional y social; al final, lo único que permanece es la huella que dejas en los demás.
Pide que jóvenes lean su carta
En una entrevista con el medio Real Estate Market and Lifestyle , Carlos Slim se refirió nuevamente a su Carta a los Jóvenes y señaló que el texto debe leerse con atención y reflexión, más que como un conjunto de frases rápidas o motivacionales.
Al ser cuestionado sobre qué considera más relevante del documento, el empresario indicó: “Que la leyeran con calma, que la pensaran, la razonaran y que la vuelvan a leer tratando de analizar a fondo cada palabra”. Según explicó, el sentido de la carta está en la lectura pausada y en el análisis personal de cada idea.
Slim también fue preguntado sobre qué le diría al Carlos Slim de 1965 si pudiera regresar en el tiempo. Su respuesta fue: “Nada; que siguiera haciendo lo que hacía”, aludiendo a la continuidad de su forma de actuar y de tomar decisiones.
Carlos Slim, el empresario más importante de México
Carlos Slim Helú se ha mantenido durante varias décadas como una de las figuras más influyentes del país. No solo es el hombre más rico de América Latina, también encabeza el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por la revista Expansión.
En la actualidad, Slim preside algunos de los conglomerados más relevantes del país y de la región, entre ellos América Móvil, Grupo Carso, Minera Frisco e Inmuebles Carso. Además, forma parte del Consejo Mexicano de Negocios y se desempeña como consejero patrimonial de la empresa Ideal, lo que consolida su peso económico y su influencia en los principales sectores productivos de México.