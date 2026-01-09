Carlos Slim y sus 10 consejos para los jóvenes en México; el éxito no se mide solo en dinero

Los 10 consejos de Slim para lo jóvenes

Estos son los 10 puntos principales de la carta del ingeniero Slim para la juventud:

1.- Define el éxito desde dentro, no desde afuera

El verdadero éxito no depende del reconocimiento ajeno, sino de la armonía interior, el equilibrio emocional y la coherencia con tus valores.

2.- Reconoce tu privilegio y cuídalo

El talento y el esfuerzo abren puertas, pero también implican riesgos: no permitas que el éxito profesional pese más que la integridad personal.

3.- Fortalece tu vida interior

Evita sentimientos que deterioran el alma —como la envidia, el egoísmo o la soberbia—, pues erosionan más que cualquier fracaso externo.

4.- Da sin esperar nada a cambio

La generosidad auténtica deja huella en quien la ejerce; el daño emocional no lo causan otros, se construye desde dentro.

5.- Vive el presente con intensidad y conciencia

No cargues con el pasado ni te paralices por el futuro: cada persona forja su destino actuando en el ahora.

6.- Cultiva emociones positivas y aprende del error

Amor, amistad, paciencia y serenidad fortalecen; los errores son humanos, acéptalos, corrígelos y sigue adelante sin obsesionarte.

7.- Valora lo esencial, aunque no tenga precio

Lo más valioso —el amor, la amistad, la naturaleza— no se compra y solo se aprecia con sensibilidad y atención plena.

8.- Vive sin miedos ni culpas

El miedo debilita y la culpa paraliza; aceptarte como eres es clave para avanzar con libertad y claridad.

9.- Ocúpate, no te preocupes

La acción desplaza la angustia: enfrenta los problemas, aprende de los fracasos y deja que los éxitos hablen por sí solos.

10.- Trabaja bien y actúa conforme a tu conciencia

El trabajo bien hecho es una necesidad emocional y social; al final, lo único que permanece es la huella que dejas en los demás.

Slim destaca la acción, la generosidad y el trabajo bien hecho como claves para enfrentar dificultades y construir una trayectoria sólida. (Graciela López Herrera)

Pide que jóvenes lean su carta

En una entrevista con el medio Real Estate Market and Lifestyle , Carlos Slim se refirió nuevamente a su Carta a los Jóvenes y señaló que el texto debe leerse con atención y reflexión, más que como un conjunto de frases rápidas o motivacionales.

Al ser cuestionado sobre qué considera más relevante del documento, el empresario indicó: “Que la leyeran con calma, que la pensaran, la razonaran y que la vuelvan a leer tratando de analizar a fondo cada palabra”. Según explicó, el sentido de la carta está en la lectura pausada y en el análisis personal de cada idea.

Slim también fue preguntado sobre qué le diría al Carlos Slim de 1965 si pudiera regresar en el tiempo. Su respuesta fue: “Nada; que siguiera haciendo lo que hacía”, aludiendo a la continuidad de su forma de actuar y de tomar decisiones.

Carlos Slim, el empresario más importante de México

Carlos Slim Helú se ha mantenido durante varias décadas como una de las figuras más influyentes del país. No solo es el hombre más rico de América Latina, también encabeza el ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México, elaborado por la revista Expansión.

En la actualidad, Slim preside algunos de los conglomerados más relevantes del país y de la región, entre ellos América Móvil, Grupo Carso, Minera Frisco e Inmuebles Carso. Además, forma parte del Consejo Mexicano de Negocios y se desempeña como consejero patrimonial de la empresa Ideal, lo que consolida su peso económico y su influencia en los principales sectores productivos de México.