El ataque, el primero reportado en el puerto, incendió dos buques, según las fuentes de la industria. El gobernador ruso de la región portuaria afirmó que un ataque con drones incendió un buque y una estación de bombeo, y no informó de ninguna suspensión de operaciones.

Kiev ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa mientras presiona por conversaciones para terminar la guerra en Ucrania, intentando recortar a Rusia de su principal fuente de ingresos, las ventas de crudo, limitando su capacidad de exportación.

La agencia de seguridad ucraniana SBU informó que había atacado el puerto de Primorsk con drones durante la noche, lo que provocó un incendio y la suspensión de las operaciones de carga.

Las operaciones de carga de petróleo desde Primorsk se suspendieron la madrugada del viernes, según dos fuentes de la industria familiarizadas con las operaciones de carga desde el puerto. No estaba claro si las operaciones se habían reanudado al momento de escribir este artículo.

¿Qué petroleros fueron atacados?

El operador del oleoducto Transneft, que opera el puerto, y el Ministerio de Energía de Rusia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Dos petroleros, Kusto y Cai Yun, fueron alcanzados por el ataque, según fuentes de la industria. Kusto es un petrolero Aframax, propiedad de y administrado por Solstice Corp, según LSEG. Cai Yun es un Aframax, propiedad de y administrado por Acceronix Ltd. Ambos están registrados en Seychelles, según bases de datos públicas.

Desde inicios de agosto, Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética rusa, incluyendo refinerías y oleoductos, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

Otros puertos, como el cercano de Ust-Luga y el de Novorossiisk, en el mar Negro, han sido blanco de repetidos ataques en los últimos meses.

Rusia ha revisado su plan de exportación de crudo de septiembre desde los puertos occidentales a 2.1 millones de barriles diarios (bpd), lo que supone un aumento del 11% respecto al programa inicial, mientras los ataques con drones a las refinerías nacionales han reducido la demanda local de crudo.

El gobernador Alexander Drozdenko dijo que el incendio del buque en Primorsk, que no identificó, fue extinguido, y que no había riesgo de vertido de productos petrolíferos.

Más de 30 drones fueron destruidos sobre la región, añadió en una publicación en Telegram, sin mencionar la guerra en Ucrania.

Los comentarios a su mensaje reflejaban la ansiedad local.

"¿Cuánto durará esto? No he dormido en toda la noche ni en toda la mañana. Solo deseo que todo vaya bien. El niño no duerme, solo intenta dormirse, y luego pum, pum... es horrible. Ojalá todo acabe pronto", escribió un usuario llamado Sashulya.

Primorsk se encuentra en el golfo de Finlandia, cerca de San Petersburgo. La agencia rusa de transporte aéreo Rosaviatsia informó de que el aeropuerto de Pulkovo, en San Petersburgo, suspendió sus operaciones durante varias horas el viernes por la mañana.

El ejército ruso afirmó que sus sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 221 drones ucranianos durante la noche, nueve de ellos sobre la región de Moscú.

El portavoz del Estado Mayor ucraniano, cuando se le preguntó al respecto, dijo que el ejército no disponía de información inmediata.

