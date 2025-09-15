Publicidad

Ve por Más recibe multas por 27.3 mdp por deficiencias en prevención de lavado

La CNBV impuso 21 multas contra la entidad que dirige Tomás Ehrenberg por distintas deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero; los sucesos fueron por hechos ocurridos en 2021.
lun 15 septiembre 2025 12:04 PM
Banco Ve por Más enfrenta 21 multas de la CNBV por fallas en prevención de lavado de dinero
Ve por Más fue uno de los bancos señalados por deficiencias en la prevención de lavado de dinero.

Banco Ve por Más recibió 21 multas por deficiencias en la prevención de lavado de dinero, durante 2021.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer este lunes que las sanciones ascendieron económicamente a 27.3 millones de pesos, de los cuales ya se pagaron 8.94 millones.

Entre las razones por las que la autoridad sancionó al banco que dirige Tomás Ehrenberg está la omisión de conservar, por más de 10 años, datos y documentos en los expedientes de identificación de uno de sus clientes.

La autoridad también señaló que el banco no contaba con un sistema automatizado que le permitiera agrupar en una sola base de datos las cuentas de un mismo cliente, tampoco dio copias certificadas que acreditaran la constitución de tres fideicomisos.

Una de las sanciones fue por el manejo de divisas y otras por no reportar operaciones inusuales.

Una de las sanciones, por 2.68 millones de pesos, que ya pagó Bx+, fue porque omitió mandar un reporte por cada transferencia de más de 1,000 dólares hecha o recibida por sus clientes durante enero de 2022 hacia Estados Unidos.

La publicación de las sanciones en contra de distintas instituciones financieras se hizo en el marco en el que Jesús de la Fuente fue sustituido por Ángel Cabrera Mendoza desde el 1 de septiembre.

