Banco Ve por Más enfrenta 21 multas de la CNBV por fallas en prevención de lavado de dinero

Entre las razones por las que la autoridad sancionó al banco que dirige Tomás Ehrenberg está la omisión de conservar, por más de 10 años, datos y documentos en los expedientes de identificación de uno de sus clientes.

La autoridad también señaló que el banco no contaba con un sistema automatizado que le permitiera agrupar en una sola base de datos las cuentas de un mismo cliente, tampoco dio copias certificadas que acreditaran la constitución de tres fideicomisos.

Una de las sanciones fue por el manejo de divisas y otras por no reportar operaciones inusuales.

Una de las sanciones, por 2.68 millones de pesos, que ya pagó Bx+, fue porque omitió mandar un reporte por cada transferencia de más de 1,000 dólares hecha o recibida por sus clientes durante enero de 2022 hacia Estados Unidos.

La publicación de las sanciones en contra de distintas instituciones financieras se hizo en el marco en el que Jesús de la Fuente fue sustituido por Ángel Cabrera Mendoza desde el 1 de septiembre.