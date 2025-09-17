Consumo privado anticipa retroceso en julio y agosto

Para julio y agosto, el IOCP anticipa una reducción anual de 0.7% en el IMCP, con una baja mensual de la misma magnitud en julio y un comportamiento sin variación en agosto.

De este modo, el nivel esperado del IMCP es de 110.7 puntos en ambos meses, según cifras desestacionalizadas.

El desempeño reciente muestra señales mixtas. En junio, el consumo privado avanzó 0.8% mensual, luego de haber caído 0.9% en mayo, según el Inegi.

El impulso provino de los bienes importados (4.9%), mientras que los de origen nacional permanecieron estancados y los servicios retrocedieron ligeramente (-0.1%).