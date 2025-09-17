Publicidad

Consumo privado anticipa retroceso en julio y agosto

El consumo privado representa alrededor del 70% del PIB de México y mostró un estancamiento en verano, según cifras oportunas.
mié 17 septiembre 2025 08:21 AM
Inegi anticipa una caída de 0.7% anual en el consumo privado, durante julio.

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que ofrece una proyección previa al Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), apunta a un freno en el consumo durante el verano de 2025.

Para julio y agosto, el IOCP anticipa una reducción anual de 0.7% en el IMCP, con una baja mensual de la misma magnitud en julio y un comportamiento sin variación en agosto.

De este modo, el nivel esperado del IMCP es de 110.7 puntos en ambos meses, según cifras desestacionalizadas.

El desempeño reciente muestra señales mixtas. En junio, el consumo privado avanzó 0.8% mensual, luego de haber caído 0.9% en mayo, según el Inegi.

El impulso provino de los bienes importados (4.9%), mientras que los de origen nacional permanecieron estancados y los servicios retrocedieron ligeramente (-0.1%).

