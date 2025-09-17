El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), que ofrece una proyección previa al Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP), apunta a un freno en el consumo durante el verano de 2025.
Consumo privado anticipa retroceso en julio y agosto
El consumo privado representa alrededor del 70% del PIB de México y mostró un estancamiento en verano, según cifras oportunas.
mié 17 septiembre 2025 08:21 AM
Publicidad
Para julio y agosto, el IOCP anticipa una reducción anual de 0.7% en el IMCP, con una baja mensual de la misma magnitud en julio y un comportamiento sin variación en agosto.
De este modo, el nivel esperado del IMCP es de 110.7 puntos en ambos meses, según cifras desestacionalizadas.
El desempeño reciente muestra señales mixtas. En junio, el consumo privado avanzó 0.8% mensual, luego de haber caído 0.9% en mayo, según el Inegi.
El impulso provino de los bienes importados (4.9%), mientras que los de origen nacional permanecieron estancados y los servicios retrocedieron ligeramente (-0.1%).
Publicidad
Newsletter
Publicidad