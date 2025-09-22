El intercambio de datos se realizará a través de la información que contiene la Carta Porte digital, creada por la autoridad fiscal en 2022, para establecer mecanismos de control en la inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables al traslado de bienes y mercancías, informó el SAT en un comunicado este lunes.

Con esta colaboración, las autoridades podrán reforzar los actos de fiscalización, pues se podrán identificar los medios de transporte, de las personas involucradas en el traslado, así como del origen y destino de los productos.

Uno de los objetivos es dar mejores condiciones de seguridad al movimiento de mercancías en el país, dijo el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales.

El jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dijo que esta medida facilita el uso de la Carta Porte con acciones conjuntas de capacitación para garantizar un comercio justo y ordenado.

Dijo que que a través del sistema de factura electrónica se emiten más de 350 CFDI por segundo y, desde enero de 2022, y con corte al 31 de agosto de 2025, se han emitido 1,510 millones de facturas con complemento Carta Porte, por cerca de 140,000 emisores únicos.

