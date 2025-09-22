México confirma un caso de gusano barrenador en Nuevo León

El gusano barrenador de la carne se ha desplazado hacia el norte a través de Centroamérica y el sur de México, poniendo en alerta máxima a la industria ganadera de Estados Unidos y llevando al gobierno de ese país a mantener la mayor parte de su frontera cerrada a las importaciones de ganado mexicano desde mayo.

El USDA dijo que está analizando "toda la información nueva relacionada con el caso reciente en Nuevo León y estudiará todas las opciones para liberar moscas estériles en esta región según sea necesario".

Un caso humano de gusano barrenador del ganado en Estados Unidos notificado en agosto no suponía riesgo alguno para el sector ganadero, según declaró entonces un funcionario del USDA.

Consultada por una reportera en su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que un equipo de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, terminó hace unos días una visita de varias semanas a México para revisar lo que el país está haciendo para enfrentar la plaga.

"Están por dar su determinación. Encontraron (...) que se está haciendo todo lo que está en nuestras manos para evitar mayor contaminación del gusano barrenador y están por emitir próximamente su dictamen", afirmó, sin ofrecer más detalles.