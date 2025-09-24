Qué deben hacer los ahorradores de Sofipos para recuperar su dinero en caso de quiebra, como ocurrió con CAME

¿Qué pasó con CAME?

En junio de 2025, la CNBV anunció la intervención y suspensión de operaciones de la sofipo denominada Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular (CAME), debido a que llegó a un riesgo financiero que la hacía insostenible debido a su mala administración financiera.

En ese mes contaba con 80,020 clientes, pero sus carteras vigente y vencida estaban muy deterioradas. Su índice de morosidad era de 10.47% y su nivel de capitalización estaba en números negativos, con solo -17,031 pesos.

¿Cómo está protegido el dinero de los ahorradores de las Sofipos?

Las personas que tengan una cuenta en una Sofipo cuenta con un Seguro de Depósito cubre al usuario hasta por un monto equivalente ar 25 mil Unidades de Inversión, cerca de 214,000 pesos, en caso que la entidad financiera se llegara a declarar en disolución y/o liquidación o se decrete su concurso mercantil.

Las operaciones garantizadas en el Seguro de Depósito son las siguientes:

Depósitos de dinero a la vista

Depósitos de ahorro

Depósitos a plazos retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso

El patrimonio del Fondo de Protección que ampara dicho seguro de depósito se integra por las cuotas de seguros de depósito que efectúan las propias Sofipos, en función del monto total de operaciones pasivas objeto de cobertura; aportaciones que realice el Gobierno Federal, así como las cuotas derivadas de la supervisión auxiliar que realiza el Comité de Supervisión Auxiliar.

¿Cómo puedo recuperar mi dinero si soy ahorrador de CAME?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició este 19 de septiembre el proceso de pago a los ahorradores afectados por el cierre de operaciones de CAME.

Si este es tu caso, debes saber que se te garantiza una devolución de hasta aproximadamente 219,000 pesos, lo que permitirá cubrir a más del 99.5% de los ahorradores de CAME, es decir, 169,564 ahorradores.

El proceso de pago será ordenado, transparente y accesible.

El día de hoy se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases para realizar la solicitud de cobro. Los ahorradores podrán hacer su trámite a través de la plataforma electrónica www.fondodeproteccion.mx , o en los centros de atención que, en su caso, se habiliten para este fin.