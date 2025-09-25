El primer tramo alcanzó 9,711 millones de pesos a tasa variable de TIIE de fondeo a un día más 32 puntos base, a un plazo de 3.5 años.

El segundo sumó 4,723 millones de pesos a una tasa fija de 8.72% a siete años.

El tercero fue colocado en dólares por 158 millones de dólares a una tasa fija de 4.35% a tres años.

La operación obtuvo la máxima calificación crediticia del mercado: AAA(mex) por Fitch Ratings y mxAAA por Standard & Poor's, de acuerdo con la información divulgada por la institución.

Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, afirmó que los recursos "permitirán fortalecer sus estrategias de impulso a personas, pymes, empresas, corporativos e instituciones para fomentar su desarrollo económico, nuevas inversiones, mayor inclusión financiera, generación de empleos y eficiencia en la digitalización de sus operaciones".