El déficit comercial de bienes de EU se contrae con fuerza en agosto

La brecha comercial de bienes se redujo 16.8%, a 85,500 millones de dólares, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el déficit del comercio de bienes se redujera a 95,200 millones de dólares.

Las importaciones de bienes cayeron en 19,600 millones de dólares, a 261,600 millones. Las exportaciones bajaron en 2,300 millones de dólares, a 176,100 millones.

Los aranceles del presidente Donald Trump han causado oscilaciones salvajes en las importaciones de bienes este año, socavando el Producto Interno Bruto ( PIB ) en el primer trimestre antes de impulsar el crecimiento en abril-junio.

Las estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre convergen actualmente en torno a una tasa anualizada de 2.5%. La economía creció a un ritmo de 3.8% en abril-junio, con un menor déficit comercial como principal motor.