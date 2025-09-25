El déficit comercial de bienes de EU se contrae con fuerza en agosto

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se contrajo de forma brusca en agosto, en medio de un desplome de las importaciones, según datos del Gobierno.
La brecha comercial de bienes se redujo 16.8%, a 85,500 millones de dólares, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el déficit del comercio de bienes se redujera a 95,200 millones de dólares.
Las importaciones de bienes cayeron en 19,600 millones de dólares, a 261,600 millones. Las exportaciones bajaron en 2,300 millones de dólares, a 176,100 millones.
Los aranceles del presidente Donald Trump han causado oscilaciones salvajes en las importaciones de bienes este año, socavando el Producto Interno Bruto ( PIB ) en el primer trimestre antes de impulsar el crecimiento en abril-junio.
Las estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre convergen actualmente en torno a una tasa anualizada de 2.5%. La economía creció a un ritmo de 3.8% en abril-junio, con un menor déficit comercial como principal motor.