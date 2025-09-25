Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

El déficit comercial de bienes de EU se contrae con fuerza en agosto

La brecha comercial de bienes se redujo 16.8%, a 85,500 mdd, informó el Departamento de Comercio. Economistas esperaban que el déficit del comercio de bienes se redujera a 95,200 mdd.
jue 25 septiembre 2025 11:40 AM
aranceles-hacienda-pib-llamada
Las importaciones de bienes cayeron en 19,600 millones de dólares, a 261,600 millones. Las exportaciones bajaron en 2,300 millones de dólares, a 176,100 millones. (Foto: Spencer Platt/Getty Images)

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos se contrajo de forma brusca en agosto, en medio de un desplome de las importaciones, según datos del Gobierno.

Publicidad

La brecha comercial de bienes se redujo 16.8%, a 85,500 millones de dólares, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el déficit del comercio de bienes se redujera a 95,200 millones de dólares.

Las importaciones de bienes cayeron en 19,600 millones de dólares, a 261,600 millones. Las exportaciones bajaron en 2,300 millones de dólares, a 176,100 millones.

Los aranceles del presidente Donald Trump han causado oscilaciones salvajes en las importaciones de bienes este año, socavando el Producto Interno Bruto ( PIB ) en el primer trimestre antes de impulsar el crecimiento en abril-junio.

Lee más

Eu revisó a la baja el crecimiento del PIB del segundo trimestre
Economía

El crecimiento del PIB de EU del segundo trimestre es revisado al alza

Las estimaciones de crecimiento para el tercer trimestre convergen actualmente en torno a una tasa anualizada de 2.5%. La economía creció a un ritmo de 3.8% en abril-junio, con un menor déficit comercial como principal motor.

Publicidad

Tags

Economía Estados Unidos Déficit comercial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad