Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Trump aplica aranceles a medicamentos, camiones, muebles y productos del hogar

Los nuevos gravámenes, que van de 25% a 100%, entrarán en vigor el 1 de octubre.
jue 25 septiembre 2025 07:02 PM
trump-china-tierras-raras
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump lidera una ofensiva arancelaria. (Foto: Elizabeth Frantz/Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves nuevos aranceles sobre productos farmacéuticos, camiones de carga pesada, accesorios para remodelación del hogar y muebles.

A partir del 1 de octubre "impondremos un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos", escribió el republicano en su red social Truth.

Publicidad

En otra publicación, Trump escribió sobre un arancel del 25% adicional en "todos los 'camiones pesados' fabricados en otras partes del mundo" para apoyar a fabricantes estadounidenses como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros".

Dijo que los aranceles para los camiones se justifican "por muchas razones, pero sobre todo, por propósitos de seguridad nacional".

Lee más

aranceles-hacienda-pib-llamada
Economía

El déficit comercial de bienes de EU se contrae con fuerza en agosto

A principios de año, la administración Trump lanzó una investigación sobre importaciones de camiones para "determinar los efectos sobre la seguridad nacional".

El republicano también se refirió sobre los materiales para la renovación del hogar. "Impondremos un arancel del 50% en todos los gabinetes de cocina, tocadores de baño y productos asociados".

Esta tasa también entraría en vigor el 1 de octubre.

"Además, cobraremos un arancel del 30% en muebles tapizados".

Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump lidera una ofensiva arancelaria dirigida principalmente a reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

Lee más

Economía y política. Por un desarrollo humanista integral
Economía

La economía mundial resiste mejor de lo previsto a los aranceles de Trump, según la OCDE

Publicidad

Tags

Aranceles Trump, la amenaza comercial Economía

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad