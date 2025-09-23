El informe trimestral de la organización con sede en París subraya:

El crecimiento global se ha mantenido resiliente, respaldado por la anticipación del comercio y la producción antes de que se implementen aranceles más altos

La OCDE se acerca así a su previsión de diciembre, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, cuando proyectaba un aumento del PIB mundial del 3.3% en 2025. Para 2026, la previsión es de 2.9%, 0.4 puntos porcentuales menos que la de diciembre.

Resistencia "emergente"

La economía de Estados Unidos debería pagar en 2025 el precio de la batalla arancelaria lanzada por Washington, con una desaceleración en el crecimiento a 1.8% y luego a 1.5% en 2026, frente a un aumento de 2.8% el año pasado.

El crecimiento en la zona euro pasaría del 1.2% en 2025 al 1% el siguiente año. Entre sus principales economías, España crecería al mayor ritmo: a 2.6% y 2%, respectivamente.

En cambio, el crecimiento resistirá mejor este año "en un gran número de economías de mercados emergentes", señala el informe. China registrará en 2025 una expansión del 4.9% (+0.2, respecto a junio), y del 4.4% (+0.1) en 2026.

Brasil sigue la misma tendencia con un 2.3% y 1.7%, respectivamente. La economía de México crecería por su parte un 0.8% (+0.4) en 2025 antes de repuntar al 1.3% (+0.2) un año después.

Argentina crecería en 2025 menos de lo previsto inicialmente en junio, a un ritmo del 4.5% (-0.7), según la OCDE, que dejó sin cambios su previsión para 2026 en el 4.3%.

Factores de optimismo y preocupación

Trump ha impuesto aumentos arancelarios a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos, llevando al 19.5% la tasa efectiva de los aranceles sobre los bienes que ingresan al mercado estadounidense, un máximo desde 1933, para la OCDE.

Entre los factores de optimismo para este año, la producción industrial ha avanzado más durante los primeros seis meses del año que su ritmo promedio en 2024 en la mayoría de las economías avanzadas, señala la organización.

Además, "los efectos de los aumentos en los aranceles aún no se han sentido plenamente, debido a que la aplicación de muchos cambios está escalonada y las empresas inicialmente repercuten parte de las alzas en sus márgenes", agrega.