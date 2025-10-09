Citi rechaza oferta de Germán Larrea; prefiere a Chico Pardo y la OPI

Citi destacó que mantiene su plan de hacer socio mayoritario al empresario Fernando Chico Pardo, con el 25% del banco; así como la Oferta Pública Inicial en la Bolsa.

Con esas medidas, consideran que pueden completar la desinversión de Banamex de una manera responsable y maximizando los beneficios a sus accionistas.

Germán Larrea había propuesto comprar el 100% de las acciones de Banamex.

En un comunicado, el 'rey del cobre' informó el viernes pasado que buscaba comprar al empresario Fernando Chico Pardo su 25% pactado con el banco.

En caso de que la familia de Chico Pardo deseara quedarse con su parte, Larrea ofreció respetar sus derechos como accionista minoritario.

Si Grupo México obtenía el 100%,del banco, su plan era conservar el 60% del valor total de la inversión mientras que el 40% restante se ofrecería a otros inversionistas privados y afores, con quienes ya tenía apalabrada la inversión.

La decisión de comprar al banco tuvo una mala respuesta de los accionistas: Grupo México perdió en valor de mercado el equivalente a lo que pagaría por Banamex.

Las acciones estuvieron castigadas el lunes y arrastraron a la Bolsa Mexicana.