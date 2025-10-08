Ante oferta de Larrea, Citi quiere maximizar la venta de Banamex

La persona consultada por Expansión dijo que Banamex mantiene firme su estrategia de salir a bolsa, porque esta vía le permite un precio más competitivo, transparencia en la operación y atrae el interés de nuevos posibles postores.

No es para menos, la institución que hoy está bajo el mando de Manuel Romo cuenta con activos por 1.1 billones de pesos hasta julio pasado, con utilidades anuales promedio de 22,000 millones, más de 1,300 sucursales, unos 9,000 cajeros automáticos, cerca de 13.6 millones de clientes en banca de consumo, más de 6,000 en la empresarial y 8.6 millones están inscritos en su Afore.

Esta solidez ha captado la atención de inversionistas, quienes ven la entidad un activo altamente atractivo. Con estas cifras, Citi considera que la mejor manera de maximizar el valor de Banamex es aprovechar esa coyuntura y fortalecer la percepción del mercado, en lugar de cerrar una operación apresurada con una oferta que no refleja plenamente su potencial, explicó la fuente.

Para el consultado, la experiencia con Larrea hace un año, cuando buscó comprar Banamex y dejó la negociación inconclusa dejó un mal sabor de boca en Citi. “El Banamex que quiso comprar Larrea hace un año no es el mismo que hoy”.

En cambio, la llegada de Fernando Chico Pardo generó buena recepción entre accionistas, inversionistas y el mercado en general, al garantizar estabilidad y reputación para la institución financiera con más de 141 años de existencia.

Fernando Chico Pardo dijo que buscará impulsar la digitalización del banco y entrar a más negocios en los que Banamex no está presente. (Luz Elena Marcos)

Un día después de conocerse la adquisición de una cuarta parte del negocio bancario del dueño de Asur, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó públicamente su confianza en la operación.