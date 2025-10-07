Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Economía

Grupo México da 10 días a Citi para analizar propuesta de compra

El conglomerado de Germán Larrea informó que dio 10 días para que el Consejo de Administración analice su oferta de compra; planea quedarse con un 60% y vender el 40% a inversionistas y afores.
mar 07 octubre 2025 10:24 AM
grupo-mexico-venta-banamex
Grupo México dijo que no busca aumentar la propuesta económica que ya hizo por el banco. (Foto: Víctor Cruz/AFP)

Grupo México dio 10 días a Citigroup para que el Consejo de Administración analice su oferta de compra y tome en consideración las manifestaciones de las autoridades regulatorias estadounidenses.

El conglomerado de Germán Larrea informó que la adquisición del 100% de las acciones de Banamex contempla que más adelante Grupo México conserve el 60% del valor total de la inversión mientras que el 40% restante se ofrecerá a otros inversionistas privados y afores.

La aclaración de las intenciones de compra ocurren luego de que este lunes las acciones de Grupo México perdieron hasta un 15% en la Bolsa Mexicana .

Publicidad

"Hoy, la empresa tiene ya acuerdos con inversionistas mexicanos para cubrir este último porcentaje y posteriormente podría realizar una Oferta Pública para invitar a pequeños y medianos inversionistas y democratizar y darle bursatilidad al capital", puntualizó.

Lee más

Los accionistas de Grupo México no quieren comprar Banamex y venden su parte: estas son sus preocupaciones
Economía

El mercado 'castiga' propuesta de Grupo México por Banamex

Además, Grupo México dijo que no incrementaría de manera significativa su deuda en caso de que se acepte su oferta por Banamex, luego de que analistas habían dicho este lunes que el banco requeriría de endeudamiento para hacerse del negocio.

"De ser aceptada, la propuesta no requeriría de un aumento de deuda significativo para la empresa. El máximo de crédito que pudiera requerirse de concretarse la operación por el 100% de las acciones, sería menor a 2,000 millones de dólares, mismos que están cubiertos mediante líneas de crédito ya acordadas", detalló la empresa.

Lee más

german-larrea-plan-compra-banamex
Economía

Grupo México, de Germán Larrea, lanza plan agresivo para comprar Banamex

Grupo México añadió que va a continuar con los proyectos de inversión que ya han anunciado sus divisiones Minera, Transportes e Infraestructura, independientemente de que se realice o no la compra de Banamex.

La empresa destacó que tiene experiencia en negocios y actividades de alto valor y con visión a largo plazo, en las que ha demostrado disciplina operativa y financiera en el desarrollo de sus inversiones, las cuales le permiten priorizar estrategias con adecuados retornos para sus inversionistas y accionistas.

La empresa dijo que con la compra de Banamex, se pretende conservar a todo el equipo directivo, además de crear un nuevo comité ejecutivo especializado, que evitaría cualquier forma de distracción de los equipos que encabezan a las tres divisiones que actualmente integran al Grupo.

Lee más

Grupo México de Germán Larrea quiere el 100% de Banamex y busca comprar parte de Chico Pardo
Economía

Grupo México insiste en comprar Banamex; va por el 100% del banco

Publicidad

Tags

Banamex GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V.

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad