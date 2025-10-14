Publicidad

Economía

Ganancia de Citigroup sube pese a pérdidas por venta de una parte de Banamex

La ganancia neta en el trimestre reportado subió un 16%, a 3,800 millones de dólares, en comparación con un año antes, y la utilidad por acción creció un 23%, a 1.86 dólares.
mar 14 octubre 2025 08:15 AM
Venta-banamex
El aumento de las ganancias se dio pese a que Citi asumió una pérdida de 726 millones de dólares por la venta de una participación del 25% en su filial mexicana Banamex. (Henry Romero/REUTERS)

Citigroup reportó un aumento de sus ganancias en el tercer trimestre, ya que todas sus divisiones obtuvieron ingresos récord y pese a que reconoció pérdidas por la venta de una parte de Banamex en México.

Citi y sus competidores se beneficiaron de un resurgimiento de la actividad en el tercer trimestre, ya que las empresas cerraron grandes negocios, a pesar de la incertidumbre sobre las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La ganancia neta en el trimestre reportado subió un 16%, a 3,800 millones de dólares, en comparación con un año antes, y la utilidad por acción creció un 23%, a 1.86 dólares.

El aumento de las ganancias se dio pese a que Citi asumió una pérdida de 726 millones de dólares por la venta de una participación del 25% en su filial mexicana Banamex.

Citi anunció el mes pasado que vendería una participación del 25% de su unidad minorista Banamex al multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo, presidente del operador aeroportuario ASUR, por unos 2,300 millones de dólares.

La venta provocó una amortización de 726 millones de dólares que redujo los beneficios del banco en el tercer trimestre.

El banco tenía previsto realizar una oferta pública de venta del resto de la unidad, había dicho entonces. Sin embargo, por sorpresa, el conglomerado mexicano de minería y transporte Grupo México hizo una oferta no solicitada de 9,300 millones de dólares por Banamex.

Citi re chazó la oferta la semana pasada.

El banco había comprado Banamex en una operación por 12,500 millones de dólares en 2001.

La presidenta ejecutiva Jane Fraser decidió venderlo así como otros negocios en el extranjero, pero Citi tuvo dificultades para encontrar un comprador después de que las conversaciones con Grupo México fracasaron en 2023.

