Este viernes, Diana Zavala y Fernando Guarneros comentan que Citi rechazó la oferta de Grupo México, de Germán Larrea, para comprar Banamex y los analistas consideran que Banamex puede lograr una mejor valuación en el mercado accionario si hace mejoras operativas.
Citi rechaza la oferta de Germán Larrea para comprar Banamex
Mantendrá a Fernando Chico Pardo como socio mayoritario y su prioridad será vender en el mercado de valores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 10 octubre 2025 06:07 AM
Publicidad
También platican sobre otros temas:
- Freno a la inversión: empresas destinan hasta 10% de costos en seguridad
- Estados enfrentan crimen con Inteligencia Artificial; expertos señalan desafíos
- Israel y Hamás alcanzan un acuerdo, pero el desarme queda como el gran pendiente
- El húngaro Laszlo Krasznahorkai gana el premio Nobel de Literatura 2025
Publicidad
Newsletter
Publicidad