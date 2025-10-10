Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Expansión Daily

Citi rechaza la oferta de Germán Larrea para comprar Banamex

Mantendrá a Fernando Chico Pardo como socio mayoritario y su prioridad será vender en el mercado de valores. Escucha sobre este y otros temas en Expansión Daily.
vie 10 octubre 2025 06:07 AM

Este viernes, Diana Zavala y Fernando Guarneros comentan que Citi rechazó la oferta de Grupo México, de Germán Larrea, para comprar Banamex y los analistas consideran que Banamex puede lograr una mejor valuación en el mercado accionario si hace mejoras operativas.

Publicidad

También platican sobre otros temas:

- Freno a la inversión: empresas destinan hasta 10% de costos en seguridad

- Estados enfrentan crimen con Inteligencia Artificial; expertos señalan desafíos

- Israel y Hamás alcanzan un acuerdo, pero el desarme queda como el gran pendiente

- El húngaro Laszlo Krasznahorkai gana el premio Nobel de Literatura 2025

Publicidad

Tags

Podcast Banamex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad