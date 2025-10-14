"La recaudación es histórica y nuestros sueldos miserables": trabajadores del SAT

En los carriles centrales de Reforma en la Ciudad de México, a la altura de las oficinas de la Torre del Caballito, cerca de 10 mujeres trabajadoras del fisco vestidas de rojo y negro cierran el flujo vehicular, le dan chance al Metrobús que viene cargado de decenas de personas que se dirigen a sus trabajos, unos les gritan: “Póngase a trabajar”; otros automovilistas les mientan su madre con el peculiar tono del claxon; otros lo tocan para apoyarlas en tono de porra. En las oficinas la actividad corre normal, atienden a contribuyentes con o sin cita.

Sin condiciones dignas

“No nos parece que nuestro salario sea denigrante para el nivel de estudios que tenemos, es muy poco, es nada en comparación con el promedio de 70,000 pesos que dijo la presidenta. Trabajamos de 8 am a 10 pm, todos los días, por corte de personal no hay presupuesto, tenemos que sacar todo el trabajo, no hay horas extras, nuestro salario en promedio para personas con licenciatura y maestría es de 13,000 pesos, no nos hicieron el ajuste por inflación. Pueden pasar semanas sin agua para beber, no hay papel higiénico, tampoco jabón, a veces no hay agua y los malos olores llegan hasta nuestros lugares de trabajo”, cuenta una participante.

El actual gobierno continuó con la política de austeridad republicana, que inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha hecho ajustes al gasto programable concentrado en insumos para que servidores públicos brinden servicios y bienes a la población. Cifras de Hacienda detallan que al mes de agosto, este ajuste al gasto del sector público fue por 321,973 millones de pesos. Mientras, el número de personal del SAT pasó de 32,331 trabajadores al cierre de 2020 a 24,800 al cierre de junio de 2025; 7,531 menos. El mayor corte fue para personal de Enlace por 5,124 trabajadores menos.

A unos kilómetros de la Torre del Caballito, Claudia Sheinbaum dice en Palacio Nacional: "Lo está atendiendo el jefe del SAT y el secretario de Trabajo, son pocos trabajadores los que están haciendo este planteamiento, pero se está atendiendo a todos. Una vez que tengamos conocimiento de que hubo oficinas cerradas y cuántas, ya podemos dar información a través del SAT a las personas si no pudieron ir a su cita", expresó la presidenta de México.

Pero la versión de las trabajadoras y trabajadores es que fueron amenazados con ser cesados de participar en esta protesta que es a nivel nacional.

“Te traen al Órgano Interno de Control y te cesan, es un despido, así que ya no hay nada que perder, estamos con los huevos en la garganta, pero es bien feo estar pidiendo prestado a los puestos de aquí afuera para nuestro desayuno, puedes preguntarles a los locatarios, tienen sus libretas con quienes debemos; adentro hay gente que presta dinero y pagamos intereses porque no nos alcanza”, cuenta una empleada de la oficina de Bahía de Santa Bárbara, en la colonia Anzures.