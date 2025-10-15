Publicidad

Economía

Fed prevé que empresas en EU reduzcan personal debido a incertidumbre económica

La oferta de mano de obra en sectores como agricultura, construcción e industria manufacturera también se vio "afectada" en algunos distritos debido a cambios en las políticas de inmigración.
mié 15 octubre 2025 02:07 PM
inflacion-estados-unidos
La encuesta del "Libro beige" de la Fed reveló que la actividad económica en Estados Unidos apenas ha variado en las últimas semanas, a pesar de que "el gasto de los consumidores, especialmente en productos minoristas, ha descendido ligeramente". (Foto: Joe Raedle/Getty Images)

Las empresas estadounidenses están reduciendo cada vez más su personal debido a una menor demanda y a una mayor incertidumbre económica, informó el miércoles la Reserva Federal, que añadió que los precios también han subido en las últimas semanas.

La encuesta del "Libro beige" de la Fed reveló que la actividad económica en Estados Unidos apenas ha variado en las últimas semanas, a pesar de que "el gasto de los consumidores, especialmente en productos minoristas, ha descendido ligeramente".

En su reporte, la Fed afirmó que los costos empresariales en algunos distritos aumentaron a un ritmo más rápido recientemente debido al incremento de los precios de las importaciones y al aumento de los costos de servicios como los seguros y la atención médica.

"En la mayoría de los distritos, más empleadores informaron de una reducción de la plantilla mediante despidos y bajas naturales", dice el informe del "Libro beige", una encuesta periódica entre actores económicos que hace el Banco Central sobre la situación económica del país.

El informe señala que los contactos de la Fed citaron "una menor demanda, una mayor incertidumbre económica y, en algunos casos, un aumento de la inversión en tecnologías de inteligencia artificial".

La oferta de mano de obra en sectores como la agricultura, la construcción y la industria manufacturera también se vio "afectada" en algunos distritos debido a los cambios en las políticas de inmigración, según la Fed.

Por ahora, muchos esperan que la elevada incertidumbre frene la actividad económica, según el Banco Central estadounidense.

