Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

China acusa a EU de "acoso comercial" y llama al respeto mutuo

El vicepresidente chino subrayó la necesidad de superar las diferencias entre sistemas sociales y niveles de desarrollo, y de buscar puntos en común basados en el respeto mutuo.
mar 28 octubre 2025 11:16 AM
¿Cómo afecta o beneficia a México un acuerdo comercial entre EU y China?
El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump tienen previsto reunirse el jueves en Corea del Sur, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial. (Foto: Kevin Lamarque/Reuters)

El vicepresidente chino Han Zheng denunció este martes el "acoso" y el proteccionismo, en una clara alusión a la guerra comercial con Estados Unidos, dos días antes del encuentro entre los dirigentes de ambos países.

Publicidad

Durante un discurso en la Future Investment Initiative, importante conferencia celebrada en Riad, capital de Arabia Saudita, Han Zheng advirtió que la globalización enfrenta fuertes presiones.

"El aumento del proteccionismo comercial, el creciente unilateralismo y el acoso, así como las deficiencias del sistema de gobernanza multilateral, incrementan la incertidumbre del panorama político y económico mundial", declaró, según la traducción ofrecida a su auditorio.

Lee más

Se ve un barco en la terminal de contenedores del puerto de Qingdao, en la provincia oriental de Shandong de China, el 9 de octubre de 2025. China dijo el 23 de octubre de 2025 que celebrará una próxima ronda de conversaciones comerciales con los Estados Unidos en Malasia, ya que las dos economías más grandes del mundo buscan evitar una mayor escalada de una dañina guerra arancelaria tit por tat.
Internacional

Estados Unidos anuncia un acuerdo para reducir la guerra comercial con China

El dirigente chino subrayó además la necesidad de superar las diferencias entre sistemas sociales y niveles de desarrollo, y de buscar puntos en común basados en el respeto mutuo.

El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump tienen previsto reunirse el jueves en Corea del Sur, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial.

Trump amenaza con imponer nuevos aranceles masivos a China a partir del 1 de noviembre, aunque el lunes afirmó tener "respeto" por Xi Jinping y esperar llegar a un acuerdo.

Publicidad

Tags

Economía Trump, la amenaza comercial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad