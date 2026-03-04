EU hunde un buque iraní con un torpedo, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial

Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos en los primeros días de la guerra, pero este miércoles las cotizaciones se estabilizaron.

La guerra llega a Sri Lanka e Irak

El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial.

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de la fragata "IRIS Dena". Otros 32 marineros fueron rescatados y continúa la búsqueda de 61 desaparecidos.

Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.

Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano.

"Dormimos con miedo"

Por quinto día, los bombardeos prosiguieron contra Teherán y otras partes de Irán. En la capital, de 10 millones de habitantes, la población vive enclaustrada o ha huido.

En los dos días posteriores a los ataques, cerca de 100,000 personas abandonaron la capital iraní, dijo este miércoles la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

"Dormimos en el suelo, con la cabeza protegida (...) a igual distancia de las ventanas del dormitorio y del salón, para estar a salvo si las ondas de choque rompen los cristales", cuenta Amir, de 50 años.