Internacional

EU hunde un buque iraní con un torpedo, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, aseguran que tienen "bajo control" el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo y gas natural licuado del mundo.
mié 04 marzo 2026 03:15 PM
Este fotograma de un vídeo publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos el 4 de marzo de 2026, muestra lo que el Departamento de Defensa dice que son imágenes de periscopio de un submarino de la Marina de los Estados Unidos disparando y hundiendo un buque de guerra iraní en el Océano Índico. Un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní en el Océano Índico, dijo el miércoles el Secretario de Defensa Pete Hegseth.
La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de la fragata "IRIS Dena". (FOTO: AFP)

Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, en el océano Índico, informó este miércoles el Pentágono en el quinto día de una guerra en Oriente Medio que no deja de expandirse.

Después de incendiar la región con ataques contra Israel y posiciones estadounidenses en el Golfo, Irán golpeó este miércoles a grupos opositores en el Kurdistán iraquí y lanzó un misil interceptado por la OTAN cuando se dirigía a Turquía.

Los ataques a las monarquías petroleras del Golfo y la situación en el estratégico estrecho de Ormuz, que Teherán dice controlar, dispararon el precio de los hidrocarburos en los primeros días de la guerra, pero este miércoles las cotizaciones se estabilizaron.

La guerra llega a Sri Lanka e Irak

El conflicto tiene repercusiones a miles de kilómetros de Teherán: un submarino estadounidense torpedeó y hundió un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, según el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, un hecho inédito desde la Segunda Guerra Mundial.

La marina de Sri Lanka recuperó 87 cadáveres de tripulantes iraníes de la fragata "IRIS Dena". Otros 32 marineros fueron rescatados y continúa la búsqueda de 61 desaparecidos.

Irak también se vio involucrado en la crisis: Irán atacó en la vecina región del Kurdistán iraquí a grupos de oposición kurdos armados y hostiles a la república islámica. Un combatiente murió, según un portavoz del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK).

Las defensas de la OTAN se activaron también para interceptar un misil disparado desde Irán que amenazaba a Turquía. Un responsable turco afirmó, no obstante, que el objetivo era probablemente una base militar en Chipre, ya alcanzada por un ataque iraní a principios de semana.

Además, el ejército iraní amenazó con atacar las embajadas israelíes en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano.

"Dormimos con miedo"

Por quinto día, los bombardeos prosiguieron contra Teherán y otras partes de Irán. En la capital, de 10 millones de habitantes, la población vive enclaustrada o ha huido.

En los dos días posteriores a los ataques, cerca de 100,000 personas abandonaron la capital iraní, dijo este miércoles la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR.

"Dormimos en el suelo, con la cabeza protegida (...) a igual distancia de las ventanas del dormitorio y del salón, para estar a salvo si las ondas de choque rompen los cristales", cuenta Amir, de 50 años.

Situación similar en otras partes del país, donde el ejército estadounidense asegura haber golpeado más de 2,000 objetivos en una campaña de más magnitud que el ataque de 2003 contra el Irak de Sadam Husein.

"Dormimos con miedo y nos despertamos con estrés. La situación es bastante horrible", explicó a AFP una mujer llamada Sanaz, recién llegada a Turquía tras huir de su ciudad Tabriz, en el noroeste.

La agencia oficial iraní Irna afirma que 1,045 personas, entre civiles y militares, murieron en la ofensiva desde el sábado, un balance que la AFP no pudo confirmar de forma independiente.

Las autoridades iraníes buscan un sucesor del líder supremo, Alí Jamenei, fallecido el sábado en el inicio de la ofensiva. Estaba previsto homenajearlo en un funeral de Estado en Teherán este miércoles, pero al final las exequias fueron reportadas, en una ciudad bombardeada sin cese.

Pero Israel avisó que quienquiera que sea elegido se convertirá en "un blanco".

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, está "considerando" que Washington tenga un rol en Irán tras un eventual fin de la guerra, indicó la Casa Blanca.

Estrecho de Ormuz "bajo control"

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen iraní, avisaron al comienzo del conflicto que ningún barco debía entrar en ese estrecho que da entrada al golfo Pérsico. Este miércoles, reivindicaron que esa vía está "bajo control total de la marina de la república islámica".

En este estratégico paso, por donde transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, el tráfico de petroleros cayó un 90% en una semana, indicó el miércoles la empresa de análisis Kpler.

Israel se adentra en Líbano

Israel también prosigue su ofensiva en Líbano, país que se vio involucrado en el conflicto desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó territorio israelí.

El ejército israelí bombardeó el sector del palacio presidencial cerca de Beirut y otras zonas al sur de la capital, así como bastiones de Hezbolá.

El ejército también lanzó operaciones terrestres y se adentró en varios pueblos del sur del país, que dieron lugar a "directos" entre milicianos de Hezbolá y soldados israelíes en la localidad de Jiam, a 6 km de la frontera con Israel, según el movimiento proiraní.

Al menos 72 personas han muerto y 83.000 han tenido que abandonar sus hogares por los bombardeos israelíes, declararon este miércoles las autoridades libanesas.

Estados Unidos pidió a sus ciudadanos abandonar la región si pueden encontrar vuelos comerciales, lo que se ha convertido casi en misión imposible habida cuenta de las cancelaciones masivas.

La operación ha dejado seis bajas en el ejército estadounidense. El Pentágono identificó a cuatro de ellos, alcanzados por drones en Kuwait.

En Israel, donde las sirenas sonaron en varias ocasiones el miércoles, diez personas murieron en ataques iraníes, según los servicios de emergencia.

Y en los países del Golfo, los bombardeos iraníes causaron 13 muertos, entre ellos una niña de 11 años alcanzada por la metralla en Kuwait.

Irán Estados Unidos

