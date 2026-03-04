Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Arrancan actividades en campo petrolero Trión en el Golfo de México

El proyecto representa una inversión aprobada de 10,400 millones de dólares entre capital más gastos operativos, considerada la tercera inversión más grande en el país en la materia.
mié 04 marzo 2026 03:02 PM
Campo Trión empieza actividades tras una larga espera: por qué es el proyecto más importante de Pemex
Funcionarios federales, locales, así como directivos de Pemex y de Woodside encabezaron el inicio de actividades. (Sener)

El desarrollo de actividades del megayacimiento Trion está por iniciar, lo que daría oportunidad a que en el corto plazo se pueda iniciar producción petrolera.

En una ceremonia realizada este miércoles en el Patio de Puertos Integrales del Sureste (PISSA), ubicado en el puerto de Altamira, se dio el banderazo inicial de las actividades del campo petrolero, con lo que se marca un hito importante en México respecto al desarrollo petrolero en aguas profundas.

En este evento participaron funcionarios del gobierno federal, estatal y directivos de Woodside Energy,

Publicidad

Como acto simbólico, autoridades e integrantes de la empresa firmaron uno de los cabezales de pozo que será instalado en el lecho marino. Este gesto representa el inicio formal de las actividades en México del Campo Trion.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto representa una inversión aprobada de 10,400 millones de dólares entre capital más gastos operativos, considerada la tercera inversión más grande en el país, según Data México de la Secretaría de Economía.

Además, se contempla que el proyecto aporte 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto, cuyo contrato se extiende hasta 2052.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dijo que Trión representa uno de los proyectos con los mayores desafíos tecnológicos, operativos y de inversión por los retos que implica la ejecución en aguas ultraprofundas del Golfo de México.

“No es cualquier yacimiento, es el proyecto más importante, intensivo en capital y complicado de Pemex. El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación, el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y el capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos”, aseguró en la ceremonia.

De igual forma, durante su intervención, el vicepresidente de Trion en Woodside Energy, Stephane Drouaud, reconoció los esfuerzos que se ha desarrollado de la mano de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es socio del proyecto, y quien asegura que la relación con la empresa estatal es como un “matrimonio”, donde existe un compromiso verdadero.

“Hoy celebro que este matrimonio siga construyendo una relación de confianza, respeto y mucha colaboración. Sabemos que hay retos por venir, pero seguiremos en la luna de miel. Esto representa mucho más que el inicio de la perforación, representa mucho más que el inicio de la perforación, representa el paso a la planeación a la acción, de la energía; al desarrollo y de la visión a la realidad”, explicó.

Publicidad

Los avances

Al cierre del año 2025, Trion registró un avance del 50% en su desarrollo, al completar el montaje del casco de la Unidad Flotante de Producción (FPU) – Tláloc, y la instalación de los equipos críticos en los módulos.

También se avanzó con la construcción y la procura de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Descarga (FSO) – Chalchi, así como con la manufactura de los equipos submarinos, finalizando la fabricación del primer árbol de válvulas y se realización de pruebas.

Así mismo se continuó con la planeación de las actividades para la campaña de perforación y la preparación de los umbilicales, risers, líneas de flujo y la línea de recolección de gas en preparación para el inicio de la instalación durante este año.

Drouand dijo que 2026 es un año esencial porque inician las actividades de perforación de los pozos y las actividades de instalación de los equipos marinos.

Se espera que Trión pueda iniciar producción entre finales del 2027 e inicios del 2028, y de esa manera aportar hasta 100,000 barriles diarios a las estadísticas nacionales.

Publicidad

Larga espera

Trión fue descubierto desde 2012 por Pemex, como una gran promesa de un yacimiento con importantes reservas petroleras que podría ayudar a compensar la declinación del megacampo petrolero Cantarell.

Pero la falta de recursos para la inversión y de tecnología para realizar actividades en aguas ultra profundas de Pemex abrió la puerta a Woodside Energy para sumarse como socio del proyecto.

Ubicado a 180 kilómetros de las costas de Tamaulipas y a 90 kilómetros de la frontera marítima con Estados Unidos; y con un tirante de agua de 2,550 kilómetros respecto a la superficie, los retos técnicos no se hicieron esperar, lo que retrasó el desarrollo del proyecto que tras 14 años luego de su descubrimiento, se acerca a su etapa productiva.

El tipo de hidrocarburo identificado a lo largo de un área de 1,2285 kilómetros es aceite ligero y gas natural asociado, con recursos prospectivos por 181 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad