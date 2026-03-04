Campo Trión empieza actividades tras una larga espera: por qué es el proyecto más importante de Pemex

Como acto simbólico, autoridades e integrantes de la empresa firmaron uno de los cabezales de pozo que será instalado en el lecho marino. Este gesto representa el inicio formal de las actividades en México del Campo Trion.

De acuerdo con cifras oficiales, el proyecto representa una inversión aprobada de 10,400 millones de dólares entre capital más gastos operativos, considerada la tercera inversión más grande en el país, según Data México de la Secretaría de Economía.

Además, se contempla que el proyecto aporte 10,000 millones de dólares en impuestos y regalías para el país a lo largo de la vida del proyecto, cuyo contrato se extiende hasta 2052.

El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dijo que Trión representa uno de los proyectos con los mayores desafíos tecnológicos, operativos y de inversión por los retos que implica la ejecución en aguas ultraprofundas del Golfo de México.

“No es cualquier yacimiento, es el proyecto más importante, intensivo en capital y complicado de Pemex. El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación, el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y el capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos”, aseguró en la ceremonia.

De igual forma, durante su intervención, el vicepresidente de Trion en Woodside Energy, Stephane Drouaud, reconoció los esfuerzos que se ha desarrollado de la mano de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien es socio del proyecto, y quien asegura que la relación con la empresa estatal es como un “matrimonio”, donde existe un compromiso verdadero.

“Hoy celebro que este matrimonio siga construyendo una relación de confianza, respeto y mucha colaboración. Sabemos que hay retos por venir, pero seguiremos en la luna de miel. Esto representa mucho más que el inicio de la perforación, representa mucho más que el inicio de la perforación, representa el paso a la planeación a la acción, de la energía; al desarrollo y de la visión a la realidad”, explicó.