La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó el lunes que Washington vaya a aplicar el 1 de noviembre algún arancel especial a las exportaciones de su país, citando diálogos con su homólogo Donald Trump.

El sábado vencía el plazo de 90 días acordado inicialmente entre ambos países para lograr un arreglo que evitara los gravámenes del 30%.

Este miércoles, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

"Ambos funcionarios revisaron el progreso en las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos y acordaron los siguientes pasos a seguir", aseguró la oficina de Ebrard en un comunicado, sin dar más detalles.

Según el texto, el objetivo es "alcanzar un acuerdo antes de que inicie la revisión del T-MEC", el tratado de libre comercio que comparten México, Estados Unidos, y Canadá, prevista para 2026.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, había adelantado a la prensa la semana pasada que ambos países cerrarán en la APEC varios pactos clave en seguridad, fentanilo, migrantes y comercio.

Pero será la presidenta Sheinbaum quien los anuncie en los días siguientes, dijo.

México es uno de los países más vulnerables a los aranceles de Trump, ya que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos en virtud de su tratado comercial.

En medio del intenso esfuerzo diplomático, Ebrard también se reunió en Corea del Sur con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo el gobierno mexicano.

