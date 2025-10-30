Publicidad

Economía

"Lo vamos a extrañar", dice BBVA México, tras salida de Chico Pardo del Consejo

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que el empresario Fernando Chico Pardo fue un hombre serio de negocios y que esperan que sea un buen competidor tras comprar 25% de Banamex.
jue 30 octubre 2025 02:13 PM
Fernando Chico Pardo fue miembro del Consejo de Administración de BBVA México por más de 15 años. (Jimena Zavala)

"Lo vamos a extrañar".

El director general de BBVA México, Eduardo Osuna, dijo que la plantilla directiva extrañará al empresario luego de que se anunciara la salida de Fernando Chico Pardo como miembro suplente del Consejo de Administración.

"Fernando estuvo 15 años de Consejero con nosotros y fue miembro del comité de de de riesgos", destacó Osuna. "Lo vamos a extrañar, sin duda, es un buen empresario, pero también ahora va a ser un buen competidor".

En septiembre pasado, Citi y Banamex anunciaron que llegaron a un acuerdo con Fernando Chico Pardo, por lo que compraría el 25% del banco.

Lee más

fernando-chico-pardo-compra-banamex.jpg
Economía

Fernando Chico Pardo: He sido muy exitoso invirtiendo en México

Banamex dijo entonces que destacaban la experiencia en los negocios del empresario dueño de Asur.

Fernando Chico Pardo contó en una conferencia que no participó en el primer proceso de compra del banco, en 2022, porque no "la entendía" pero hace más de medio año, fue invitado por Manuel Romo y Jane Fraser a conocer los libros del banco y así motivarlo a hacer la compra.

Fernando Chico Pardo dijo que uno de sus planes para el banco está en entrar a negocios en los que Banamex no opera, así como hacer inversiones en la digitalización del banco e hizo guiño a buscar una casa de bolsa.

"Empecé mi carrera en la banca, en una casa de bolsa, y luego trabajé muy de cerca en la creación de un banco. Entonces, regresar al final de mi carrera a Banamex es un sueño", reconoció.

Fernando Chico Pardo BBVA Bancomer Banamex

