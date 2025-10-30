“Se aprovecharon fraudulentamente de un anuncio que decía que a Ronald Reagan no le gustaban los aranceles, cuando en realidad los amaba por nuestro país y por su seguridad nacional”, publicó Trump.

Varios de los asesores de Trump en su primera presidencia defendían el proteccionismo del magnate comparándola favorablemente con el de Reagan.

“Sin embargo, tales afirmaciones enfatizan las discretas acciones anticomerciales de Reagan al tiempo que ignoran su contexto histórico, resultados poco efectivos y la inaplicabilidad a la economía global actual”, indicaba un artículo del Cato Institute en 2017.

El expresidente, quien saltó a la fama primero como actor de cine, no era un gran fanático de la idea de usar los aranceles como arma contra otras economías, aunque no dudó en hacerlo en su momento.

Trump suspende conversaciones con Canadá.

"Ante su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ SE TERMINAN POR LA PRESENTE", escribió Trump en Truth Social.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, dijo esta semana que el anuncio de su provincia con mensajes contra los aranceles había llamado la atención de Trump. El anuncio mostraba a Reagan, republicano, criticando los aranceles sobre productos extranjeros mientras decía que causaban pérdidas de empleos y guerras comerciales.