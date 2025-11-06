El rechazo a las medidas de Trump arrastra a los republicanos en las elecciones

"Trump no estaba en las papeletas", afirmó. A ello se sumó "el cierre gubernamental", que ha afectado, por ejemplo, a miles de trabajadores federales que viven en Virginia.

Sin embargo, el mandatario se encuentra en una encrucijada política, con un cierre gubernamental que alcanzó un récord histórico este mismo miércoles, y una política comercial que puede ser derribada por la Corte Suprema en pocas semanas.

Hasta el miércoles, un 58% de los estadounidenses desaprobaban la gestión de Donald Trump, frente a un 39% que la aprueba, de acuerdo con The Economist.

La economía, un tema clave

La elección de Nueva York es la que más atrajo la atención no solo de los medios de comunicación, sino del presidente también. Trump criticó al candidato demócrata, Zohran Mamdani, al que llamó “comunista”, y amenazó con retirar los fondos federales para la ciudad si el candidato ganaba.

Trump reconoció el miércoles que Zohran Mamdani tenía “una oportunidad bastante abierta” en la carrera por la alcaldía de Nueva York, reconociendo que el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, a quien Trump apoyó en una publicación de último minuto el lunes por la noche, “tenía demasiadas, demasiadas cosas en su contra”.

El candidato republicano, Curtis Silwa, quedó en tercer lugar y jamás supuso una amenaza para el dominio demócrata.