El rechazo a las medidas de Trump arrastra a los republicanos en las elecciones

Tanto Sherrill como Spanberger habían intentado vincular a sus oponentes con Trump para aprovechar la frustración entre los votantes demócratas e independientes por su caótico mandato.
"Enviamos un mensaje al mundo de que en 2025 Virginia eligió el pragmatismo sobre el partidismo", dijo Spanberger en su discurso de victoria. "Elegimos nuestra Mancomunidad por encima del caos.”
Trump dio a ambas candidatas un poco de combustible de última hora durante el cierre gubernamental en curso.
Su gobierno amenazó con despedir a trabajadores federales, una medida con un impacto desproporcionado en Virginia, un estado adyacente a Washington, D.C., y hogar de muchos empleados de la administración.
Trump también congeló miles de millones en fondos para un nuevo túnel ferroviario en el río Hudson, un proyecto fundamental para la gran población de Nueva Jersey que se desplaza a diario al trabajo.
En entrevistas en colegios electorales de Virginia el martes, algunos votantes dijeron que tenían en mente las políticas más polémicas de Trump, incluidos sus esfuerzos por deportar a los inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos y por imponer aranceles costosos a las importaciones de productos extranjeros, cuya legalidad está siendo sopesada por la Corte Suprema de Estados Unidos esta semana.
Para los republicanos, las elecciones del martes sirvieron como una prueba de si los votantes que impulsaron la victoria de Trump en 2024 seguirán acudiendo a las urnas cuando él no esté en la papeleta.
Sin embargo, Ciattarelli y Earle-Sears, ambos candidatos en estados de tendencia demócrata, se enfrentaron a un dilema: criticar a Trump suponía el riesgo de perder a sus partidarios, pero apoyarlo demasiado podría haber alienado a los votantes moderados e independientes que desaprueban sus políticas.
Trump apoyó la candidatura del republicano Jack Ciattarelli para gobernador de Nueva Jersey, pero notoriamente se negó a respaldar la campaña fallida de Winsome Earle-Sears para gobernadora de Virginia.
“No la respaldé, no, no lo hice”, dijo Trump. “Quiero decir, mi respaldo significa mucho para mí. Así que, me sentí un poco decepcionado por el hecho de que Nueva Jersey, pensé que lo haría un poco mejor que eso”.