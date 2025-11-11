No hay una fórmula: el la culpable de que los estados tengan pocos recursos para combatir el crimen

En 2024 apenas crecieron 0.1% real anual, y de enero-septiembre de este año, reportaron un crecimiento real, frente al mismo periodo del año pasado, de 0.0%.

El estancamiento se da en medio de una crisis de seguridad a nivel nacional, en la que el primero de noviembre destacó el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. Una de las 10 entidades con mayor incremento en la incidencia delictiva de 2010 a 2024, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Inegi. Y con descensos en la proporción respecto al total de los recursos del FASP de enero-septiembre de 2010 al mismo lapso de 2025, al pasar de 3.6% a 2.9%.

Para erradicar la problemática, el gobierno federal, anunció el domingo pasado el Plan Michoacán por la Paz y Justicia, con una inversión de 57,000 millones de pesos. Además, la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional destinarán 10,506 elementos para la vigilancia de Michoacán y las entidades con las que tiene fronteras: se trata de 4,386 efectivos que están desplegados actualmente.

¿En qué se gasta el dinero del FASP?

Los recursos del FASP están etiquetados, se destinan exclusivamente para la profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública; percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados; equipamiento de los policías ministeriales; los de vigilancia y custodia de centros penitenciarios, y de los centros de reinserción social, de acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

También para el establecimiento y operación de bases de datos criminalísticos y de personal; y la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios, centros de reinserción social, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública.

¿Por qué no repuntan las transferencias para seguridad?

Entre los motivos detrás del descenso destacan que no existe una fórmula para calcular los recursos de este Fondo, una política gubernamental rebasada por el gasto social, además de priorizar recursos para obras de infraestructura icónicas, como el Tren Maya o el Istmo de Tehuantepec, que fueron trasladados a las Fuerzas Armadas, destaca el análisis de México Evalúa, “Estado de derecho 2026: en números rojos”.