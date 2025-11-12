Si México fuera una familia, así se gastaría sus ingresos

Para el siguiente año los legisladores aprobaron ingresos públicos por 10.193 billones de pesos, de los cuales el 85.5% u 8.721 billones provendrán del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos, aportaciones para seguridad social, venta de petróleo y prestación de servicios. El resto 14.5% o 1.472 billones tendrán su origen en financiamientos.

Si estos ingresos y gastos fueran de una familia mexicana, 855 pesos de cada 1,000 que ingresan al hogar serían por uno o más empleos remunerados, o al ser dueña de empresas que ofrecen bienes y servicios (Pemex y CFE), además del cobro de rentas por inmuebles heredados (cobro de derechos e impuestos).

El resto de los ingresos de esta familia: 144.50 pesos de cada 1,000, serían por créditos con bancos y tarjetas en tiendas departamentales (deuda pública).

Cuestión de gastos

El PEF para 2026, aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, y enviado para su promulgación al Ejecutivo, establece que se ejecutará cada peso de los 10.193 billones que se espera, lleguen a las arcas públicas.

Más del 57% del gasto del sector público o del total de los ingresos se irá para el pago de conceptos que son obligatorios y que crecen cada año, como pensiones y jubilaciones, estados (participaciones y aportaciones), y al costo financiero de la deuda.