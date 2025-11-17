La Fed enfría apuestas de recorte mientras mercados ajustan expectativas

Las señales de desacuerdo interno en la Fed persisten. Mientras algunos miembros consideran que la inflación aún representa un riesgo suficiente para evitar nuevos recortes, otros temen un deterioro mayor del empleo si la política se mantiene demasiado ajustada.

La incertidumbre se profundiza por la interrupción de datos oficiales tras un cierre gubernamental que se extendió por 43 días. Para Jefferson, todavía no está claro cuántos reportes estarán disponibles antes de la reunión del 9 y 10 de diciembre.

El jueves se publicará el informe laboral de septiembre, uno de los documentos más influyentes para evaluar la salud del mercado. Sin embargo, persisten dudas sobre la calidad del resto de las estadísticas retrasadas.

Mercados de bonos bajo presión mixta

En los mercados de renta fija, el rendimiento de los bonos del Tesoro caía el lunes. Los operadores buscaban reacomodar posiciones a partir de la expectativa —ahora más incierta— de un recorte de tasas en diciembre.

Las probabilidades de un ajuste a la baja se redujeron a alrededor de 40%, según precios de futuros de fondos federales. El deterioro del cálculo responde tanto a los mensajes de la Fed como al retraso en la publicación de datos clave.

A esa tensión se suma un foco creciente en la forma en que las compañías de inteligencia artificial están financiando sus centros de datos. Inversionistas y analistas observan con inquietud estructuras de financiamiento que podrían resultar menos sólidas de lo previsto.

Guy LeBas, estratega de Janney Montgomery Scott, señaló que esa preocupación se está filtrando hacia los mercados de crédito con grado de inversión y, desde ahí, hacia el resto del mercado de bonos.

La expansión de la inteligencia artificial, añadió, es hoy uno de los principales motores del crecimiento económico estadounidense. Cualquier signo de fragilidad en ese ecosistema puede alterar la percepción de riesgo y presionar los rendimientos a la baja.

En ese contexto, el retorno del Treasury a dos años —el más sensible a las expectativas de política monetaria— retrocedía a 3,608%, mientras que el papel a 10 años se movía alrededor de 4,141%.