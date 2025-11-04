La moneda MXN= cotizaba en 18.65 unidades, uno de sus peores niveles desde inicios de septiembre, con una pérdida de un 0.87%, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas referenciales, rondaba su nivel más alto en tres meses.

Los responsables de la Fed continuaron el lunes con opiniones contrapuestas sobre la situación de la economía y los riesgos que enfrenta, un debate que se intensificará antes de su siguiente reunión de diciembre y en ausencia de datos suspendidos por al cierre parcial del Gobierno estadounidense.

A nivel local, el mercado espera ampliamente que Banco de México continúe disminuyendo el costo de los créditos tanto en su aviso de esta semana como en su último encuentro del año, a mediados de diciembre.

Bolsa mexicana cae por cuarta sesión tras alcanzar máximos históricos

La bolsa mexicana descendía el martes por cuarta jornada consecutiva después de haber alcanzado la semana pasada nuevos niveles máximos históricos.

El índice accionario líder S&P/BMV IPC .MXX bajaba un 0.94% a 61,568.44 puntos, poco después de la apertura de los negocios.

Con información de Reuters