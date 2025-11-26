Publicidad

Economía

EU amplía exclusiones arancelarias sobre algunos productos industriales chinos

Las medidas abarcan 14 categorías de productos relacionados con equipos para la fabricación de productos solares y 164 para una amplia gama de productos industriales y médicos.
mié 26 noviembre 2025 01:02 PM
Un barco se mueve en posición en la terminal de contenedores del puerto en Qingdao, en la provincia oriental de Shandong de China, el 11 de octubre de 2025. China acusó a los Estados Unidos de "doble rasero" el 12 de octubre, después de que el presidente Donald Trump amenazara con un arancel adicional del 100 por ciento en la segunda economía más grande del mundo.
Las exclusiones, que se habían prorrogado de forma incremental durante más de un año, expiraban el 29 de noviembre. (FOTO: AFP)

Estados Unidos concedió el miércoles una prórroga de un año a las exclusiones arancelarias para algunas importaciones industriales y médicas chinas, incluidos equipos para fabricar productos de energía solar, como parte de una tregua comercial entre Estados Unidos y China acordada a principios de este mes.

El presidente Donald Trump impuso los aranceles de la "Sección 301" en su primer mandato por las prácticas de propiedad intelectual de Beijing.

Las exclusiones, que se habían prorrogado de forma incremental durante más de un año, expiraban el 29 de noviembre.

"La prórroga de las exenciones sigue al histórico acuerdo comercial y económico alcanzado entre el presidente Trump y el presidente de China, Xi Jinping, anunciado por la Casa Blanca el 1 de noviembre de 2025", dijo la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en un comunicado.

Las medidas abarcan 14 categorías de productos relacionados con equipos para la fabricación de productos solares y 164 para una amplia gama de productos industriales y médicos, incluidos motores eléctricos, equipos de monitoreo de la presión arterial, componentes de bombas, compresores de aire para automóviles y placas de circuitos impresos.

