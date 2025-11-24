Xi expresó a Trump durante la llamada que ambos países deben "mantener el impulso" actual de sus relaciones, tras el encuentro de los dos dirigentes en Corea del Sur a finales de octubre, reportó Xinhua.

El mandatario chino también subrayó que la reincorporación de Taiwán a China "es una parte importante del orden internacional de la posguerra", de acuerdo a la agencia de noticias china.

En un comunicado posterior, Trump destacó la fortaleza del vínculo entre ambos países, pero no hizo mención al tema de Taiwán.

Estados Unidos no reconoce las aspiraciones de Taiwán a constituirse como un Estado, pero es el principal socio de la isla y su mayor proveedor de armas.

La declaración de Trump confirmó que visitará China en abril y que Xi irá a Washington más tarde en 2026.

Relaciones estables con Estados Unidos

Xi y Trump se reunieron en Corea del Sur el 30 de octubre, tras meses de tensiones comerciales provocadas por las políticas arancelarias del republicano.

Desde entonces, China ha reanudado las compras de soja estadounidense y ha detenido sus restricciones ampliadas a las exportaciones de tierras raras, mientras que Estados Unidos ha reducido los aranceles al gigante asiático en un 10%.

Xi afirmó que las relaciones entre China y Estados Unidos se han estabilizado y mejorado desde su reunión.

"Los hechos demuestran una vez más que la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas", le dijo a Trump, instando a los dos países a mantener el impulso positivo y ampliar la cooperación.

Los dos líderes también hablaron sobre la guerra en Ucrania, y Xi reiteró que China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la paz, al tiempo que pidió a todas las partes que reduzcan sus diferencias.