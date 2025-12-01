Walmart quiere convertir sus tiendas en bancos con la ayuda de Cashi: ofrece servicios financieros y hasta créditos

Se busca facilitarle la vida a la gente: que cuando te puedas ir a hacer el súper, puedas retirar o depositar este dinero en efectivo sin la necesidad de de hacer fila o sin la necesidad de que tengas que trasladarte desde el súper hasta un banco Santiago Benvenuto, líder de soluciones financieras de Walmart.

Cashi opera bajo una figura de fintech y pone a disposición de los clientes cuentas N2, es decir, cuentas que admiten depósitos de 3,000 UDIS (25,000 pesos, aproximadamente). Las tarjetas se venden en las tiendas, tras una alianza con Mastercard por 50 pesos, monto que se reembolsa en cuanto el cliente abre la aplicación, generando así un efecto de recompensa.

Con Cashi, las personas pueden hacer transferencias y recepción de remesas; los depósitos y retiros de efectivo se hacen en las tiendas de la cadena: Walmart, Walmart Express, Sam's y Bodega Aurrerá.

El 60% del consumo, destacó Benvenuto, se hace en efectivo en México por lo que esto representa un reto para la industria financiera.

La idea es que sabiendo cuánto dinero gasta en el supermercado, la frecuencia de compra, los depósitos realizados, los pagos de servicio, entre otras variables, la tienda tenga más información que le permita saber si ese cliente es sujeto de crédito.

"No solamente el cliente nos conoce, sino que lo que nosotros estamos buscando con nuestros programas de beneficios es acercarnos más al cliente, conocerlo más para poder habilitarle herramientas de crédito formal y para poder reducir el uso del efectivo", dijo.

Otro de los puntos principales de Cashi es que busca reducir el uso del efectivo y quiere añadir al ecosistema a los adultos mayores mediante incentivos: las personas que pagan con tarjetas del Banco del Bienestar reciben descuentos del 10% lo que motiva a los usuarios a usar el plástico; Benvenuto asegura que desde que ofrecen este descuento, se incrementó el uso de estas tarjetas en las terminales de las tiendas.

"La propuesta de valor está funcionando en diferentes niveles y estratos este de la sociedad", aseguró.

Las personas que cobran sus remesas en las tiendas también reciben un 10% de descuento en sus compras, lo que les permite captar cierto porcentaje de ese dinero.

Para las personas que quieren hacer el pago de sus servicios, pueden hacerlo en la aplicación ahorrando las comisiones que tradicionalmente se cobran en las cajas. De esta manera, el directivo considera que gana terreno a las cuentas con rendimientos que se popularizaron en los últimos tres años.

"La mayoría de la población mexicana no tiene dinero para dejarlo inmovilizado, entonces lo que tiene que suceder es que le puedan sacar el mayor provecho posible", añadió.

Del lado del crédito, la cadena de tiendas firmó alianzas con distintos socios como Creditea, Invex o Aplazo para que los clientes hagan compras a crédito en sus tiendas físicas y en línea.

La información que recopilan de los clientes les permite ofrecer créditos que se ajustan al perfil de los clientes.

Las tiendas como los nuevos bancos

Analizar la información transaccional de los clientes no es nuevo. Desde hace un par de años, Oxxo había lanzado una estrategia de un plan de lealtad para que los clientes recibieran puntos en cada compra.

Más tarde se lanzó Spin, la solución que podría competir con Cashi, y con la que FEMSA buscó una licencia para operar como banco pero en semanas recientes, la empresa dijo que retrasaría la solicitud de esta licencia para hacer un análisis más detallado del sector del crédito.

Oxxo es la primera cadena de tiendas minoristas más grande en el país con 24,057 sucursales; la cifra es superior a las 3,200 tiendas con las que cuenta Walmart. Tiendas 3B es la tercera cadena más grande con 3,162 tiendas.