Con este nuevo cargo, Brossier será responsable de la ejecución de la estrategia de Citi en México, con el objetivo de maximizar las oportunidades de negocio en todos los productos y subproductos, tanto a nivel local como internacional, dijo Citi en un comunicado este jueves.

"Se enfocará en fortalecer la posición de Citi como el principal socio bancario para sus clientes, fomentar relaciones exitosas en todos los niveles de la organización y proteger y mejorar la reputación de Citi en el país", señaló la compañía.

Brossier reportará a Julio Figueroa, director de América Latina.

"El liderazgo de Luis, combinado con su profundo conocimiento de este mercado, será fundamental para mejorar nuestras relaciones con los clientes y garantizar que sigamos ofreciendo un valor excepcional y contribuciones impactantes a su éxito", comentó Figueroa.

Luis Brossier comenzó su carrera en Citi en 2002 en el área de banca corporativa, mercados de deuda y capital, y fusiones y adquisiciones, con asignaciones tanto en la ciudad de México como en Nueva York.

Posee una licenciatura en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana y un MBA con honores por la Columbia Business School.

