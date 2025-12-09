Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Economía

Autoriza Comisión Nacional Antimonopolio la venta de Bineo a Klar

Aún falta la resolución de otros reguladores como Hacienda y la CNBV tras los comentarios del Banco de México, informó Banorte.
mar 09 diciembre 2025 05:32 PM
Es oficial: Banorte recibe 'el visto bueno' del ente antimonopolio para vender Bineo a Klar
Banorte informó en abril pasado que vendía su negocio digital. (Foto: Diego Alvarez Esquivel/Expansión)

Banorte recibió la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA, antes Cofece) para que venda Bineo, su banco digital, a Klar.

El banco informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana que el 8 de diciembre recibió la notificación por parte de la CNA de que en el ámbito de sus facultades y en términos de la legislación aplicable dio luz verde a la transacción que fue anunciada en septiembre pasado.

Publicidad

"Es importante destacar que la consumación de la operación continúa sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de cierre, incluyendo, sin limitar, la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México, respectivamente", detalló el banco.

En abril de este año, el banco anunció que pondría a la venta su banco digital tras no haber obtenido rentabilidad en pocos meses. En noviembre de este año, el banco había cuantificado las pérdidas 1,307 millones de pesos lo que provocó la baja de sus utilidades en el tercer trimestre del año.

Sin embargo, el banco estima recuperarse en la primera mitad del 2026.

En septiembre, la Sofipo Klar (que había anunciado sus intenciones de obtener una licencia bancaria) levantó la mano y se hizo el acuerdo con el banco.

Stefan Möller, CEO y cofundador de Klar, dijo a Expansión en meses recientes que la estructura de Bineo y el poco tiempo que había operado en el mercado fue el mayor atractivo.

Además, dijo que ya se había iniciado el periodo de la "formal petición" a la CNBV para hacer el cambio de control y Bineo quede en su poder.

Publicidad

Tags

Bineo Klar

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad