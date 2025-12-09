Es oficial: Banorte recibe 'el visto bueno' del ente antimonopolio para vender Bineo a Klar

"Es importante destacar que la consumación de la operación continúa sujeta al cumplimiento de diversas condiciones de cierre, incluyendo, sin limitar, la obtención de autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considerando la opinión de Banco de México, respectivamente", detalló el banco.

En abril de este año, el banco anunció que pondría a la venta su banco digital tras no haber obtenido rentabilidad en pocos meses. En noviembre de este año, el banco había cuantificado las pérdidas 1,307 millones de pesos lo que provocó la baja de sus utilidades en el tercer trimestre del año.

Sin embargo, el banco estima recuperarse en la primera mitad del 2026.

En septiembre, la Sofipo Klar (que había anunciado sus intenciones de obtener una licencia bancaria) levantó la mano y se hizo el acuerdo con el banco.

Stefan Möller, CEO y cofundador de Klar, dijo a Expansión en meses recientes que la estructura de Bineo y el poco tiempo que había operado en el mercado fue el mayor atractivo.

Además, dijo que ya se había iniciado el periodo de la "formal petición" a la CNBV para hacer el cambio de control y Bineo quede en su poder.