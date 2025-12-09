Cetes Directo quiere ofrecer más beneficios: dirá adiós al horario para hacer depósitos y transferencias

El funcionario destacó que Nacional Financiera, como operador de Cetes Directo, está conectado de manera directa al SPEI, pero trabaja en las pruebas y autorizaciones necesarias para lograr que los depósitos en cuentas se amplíen. Destacó que esta es una de las funcionalidades más solicitadas por los clientes.

Cetes Directo es una plataforma del gobierno que compra valores gubernamentales como los Cetes o los bonos sin intermediación de la banca, por lo que no hay cobros de comisiones.

Ballesteros dijo que buscan aumentar el número de usuarios de 2.7 hasta 3 millones de usuarios y que al día se añaden alrededor de 600 usuarios.

Para alinearse con la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), que lanzó el gobierno a finales de noviembre pasado, Cetes Directo hará campañas de difusión sobre los beneficios del ahorro formal. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el 58% de los mexicanos ahorra de manera informal y 34% no ahorra dinero.

"Hay que recordar que si ahorramos el dinero en Cetes, se va a proteger contra la inflación y no se pierde poder adquisitivo", dijo "vamos a invitar a todos los que guardan su dinero en cochinitos o en una cuenta de nómina que se sumen".

Otra de las desventajas de ahorrar de manera informal, de acuerdo con la ENIF, es que las personas suelen ser vulnerables ante robos, fraudes o daños en los lugares donde guardan el dinero.

Los datos señalan que 41% de las personas guarda el dinero en su casa, 20% en tandas y 13% opta por cajas de ahorro en el trabajo o con conocidos.

Ventajas desde 100 pesos

Una de las ventajas de invertir en Cetes, asegura Ballesteros, es que la tasa de rendimiento siempre está por encima de la inflación y a pesar de que en los últimos meses, Banco de México ha reducido la tasa de interés impactando el rendimiento de los Cetes, se trata de instrumentos seguros.

Además, la plataforma permite hacer inversiones desde 100 pesos si se invierte en Bonddia, un fondo que ofrece liquidez diaria y desde 300 pesos si se elige la opción de ahorro recurrente, que significa que las personas permiten el retiro de dinero desde su tarjeta de débito.

"Este producto de ahorro recurrente es muy socorrido por la gente que quiere iniciar su inversión y se hace a partir de 300 pesos para que puedan generar un ahorro mayor; este dinero se invierte durante tres meses", asegura.

Ballesteros destaca que a los mexicanos les gusta más las inversiones de corto plazo, de hecho, el 98% de los inversionistas lo hace en Cetes a 28 días y en Bonddia.

El funcionario dijo que entre los planes no está el de aceptar depósitos en efectivo debido a que se busca que quienes entren sean personas en la formalidad de sus ahorros.

Banco de México llevó la tasa de referencia a un máximo de 11.25% en 2023 por lo que los Cetes se convirtieron en un instrumento atractivo por sus rendimientos.