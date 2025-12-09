¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica que exige el SAT y quiénes deben tramitarla?

¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica? Hay prórroga hasta 2026

La Manifestación de Valor Electrónica (MVE) es un documento digital que declara el valor real de las mercancías que ingresan al país, y con ello se verificará que los impuestos se calculen correctamente.

Antes era conocido como Formato E2 “Manifestación de valor” y el formato estaba en el Anexo 1 del Artículo Transitorio Quinto de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

Este año, se anunció su transmisión obligatoria a partir del 9 de diciembre de 2025 y para facilitar la presentación, está disponible de manera digital. Sin embargo, será exigible al 1 de abril de 2026.

En ese sentido, hasta el 31 de marzo de 2026, las empresas que introduzcan mercancías en el territorio nacional podrán cumplir con la obligación de proporcionar la manifestación de valor, ya sea mediate su transmisión en la VUECM o bajo el esquema tradicional, como se ha venido cumpliendo.

“Estos años hemos trabajado en modernizar los procesos, porque lo que buscamos es facilitar el cumplimiento y llevar el papel a lo digital. Esta prórroga nos permite mejorar los procedimientos, ofrecer mayor claridad y evitar auditorías innecesarias”, señaló Erick Jiménez Reyes, Administrador General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE).

El SAT informó que una de las ventajas del esquema electrónico es que la información contenida en la manifestación de valor se podrá modificar de manera extemporánea sin que los usuarios del comercio exterior incurran en sanciones económicas.

Con esta medida, el SAT reafirma su compromiso con la modernización, la transparencia y el acompañamiento permanente al sector empresarial para mejorar el cumplimiento en materia de comercio exterior.

Reforma a la Ley Aduanera puede recaer en sobreeregulación y retrasos

La reforma a la Ley Aduanera, que fue aprobada por el Congreso para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, tiene como objetivo modernizar los procesos, reforzar la fiscalización y combatir la evasión fiscal y el contrabando, pero puede caer en sobrevigilancia de las empresas que dependen del comercio exterior.

Para Juan Francisco Torres Landa, socio mercantil y financiero en Hogan Lovells, existe preocupación por el rediseño de las aduanas y la comunicación con el sector privado, lo que puede traducirse en dificultades operativas y sobrecostos a partir de su aplicación.

La International Chamber of Commerce México (ICC) señaló que la modernización puede tener sus efectos adversos, como dejar “cabos sueltos” que pueden restar dinamismo al comercio exterior.

"La sobreregulación podría restar atractivo a México frente a otros países que hoy disputan inversiones derivadas del nearshoring", detalla el organismo en un comunicado.

Países que no son socios comerciales con México, como China e India, pueden ver cambios reales en las cadenas de suministro, porque “se busca que muchos de estos productos en realidad tengan algún tipo de relocalización hacia la región de Norteamérica, ya sea Estados Unidos, México, Canadá”,expuso Gilberto Lozano Meade, socio director de Roland Berger.

En agosto de este año, entró en vigor el arancel de 33.5% a las importaciones internacionales de países sin tratados comerciales.