Guía para protegerte ante el SAT: así puedes comprobar que tus facturas son reales y no estar en la mira del fisco

¿Por qué y cómo cazará el SAT facturas falsas en 2026?

Para evitar estas pérdidas al fisco, desde 2014, con una reforma en 2014 al CFF, la administración federal realiza acciones para cazar estas llamadas facturas falsas y a las factureras o EFOS, con la publicación de estas últimas en el DOF.

Con los cambios aplicados para 2026, el SAT podrá grabar audio, video y capturar fotografías en visitas domiciliarias para comprobar materialidad, es decir, que las empresas demuestren que cuentan con infraestructura, maquinaria, bienes, personal y documentos para ofrecer bienes y servicios por los que emiten facturas a clientes.

Esto solo lo hará cuando el SAT tenga ciertas alertas o cruce de información, que por ejemplo, consulte al IMSS la plantilla laboral de la supuesta empresa y esta, no tenga trabajadores registrados, que no haya presentado el pago de impuestos, o haya presentado declaraciones de forma incumplida, detalla Mendieta González.

La caza de facturas falsas se extenderá en 2026, con la facultad del SAT de poner pausa al sello digital, a quienes supuestamente estén comprando facturas falsas o hayan recibido una factura de una o varias empresas publicadas en las listas negras del SAT.

“Existe una muy alta probabilidad de que a los clientes de esos proveedores, se le requiera la verificación de los comprobantes y de los servicios”, comenta el integrante del CCPM.

También se adicionó una pena de dos a nueve años de cárcel, prisión preventiva oficiosa “a quien por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre, adquiera o dé efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos”, refiere el artículo 113-Bis del CFF aprobado por el Congreso.

¿Cómo se comprueban operaciones al SAT?

La caza de facturas falsas y factureras está más enfocada en las empresas y a las personas que hacen compras de facturas por cantidades superiores y que son intangibles.

“Hoy en día, las empresas, desde que se crearon las facturas electrónicas, y desde que salió la publicación de las listas negras, las empresas saben que es parte indispensable mantener todas las operaciones e información suficiente y competente para demostrar la materialidad y la razón de negocios”, explica Mendieta.

Como persona física, al igual que la autoridad fiscal puedes respaldar la compra de productos y prestación de servicios con fotos, videos y audios, sobretodo de gastos personales o indispensables para realizar tu actividad económica que quieras deducir, en caso de ser persona física con actividad empresarial o freelancer, como gastos médicos o equipo de fotografía para un fotógrafo.

Existe el caso en el que la autoridad fiscal para comprobar la prestación de un servicio médico y aprobar el gasto deducible, pidió al contribuyente, recetas, diagnósticos y análisis clínicos, explica Luis Pérez de Acha, socio fundador y director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda.

También quienes reciban y pidan facturas tendrán que poner más atención y verificar que los datos de su prestador de servicios o proveedor de bienes sean verídicos y estén en orden, explica el especialista en materia fiscal.

Tampoco estará de más revisar que las empresas o personas físicas que nos emitan factura por la prestación de servicios o venta de productos no estén en las listas negras del SAT.

Las empresas o personas físicas publicadas en las listas negras del SAT pueden ser consultadas desde la plataforma del SAT.