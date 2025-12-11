¿El aumento al salario mínimo en 2026 implica que suba mi sueldo y por qué provoca un efecto dominó?

La importancia del porcentaje
El principal riesgo económico de un aumento salarial importante radica en el porcentaje aplicado (13%), no en el monto en sí.
"Aproximadamente 70% de los trabajadores formales de este país gana por arriba del salario mínimo. No es tanto el aumento, sino el porcentaje que se le está aplicando a dicho aumento, porque la gente, aunque no gane el mínimo, sí va a querer un aumento del 13%, 14% o hasta mayor porcentaje de aumento salarial", explica Jesús Guillermo Mendieta, integrante del Comité de Auditoría y Riesgos del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM).
Cuando el salario mínimo se incrementa en un alto porcentaje (como el 13%), existe una fuerte tendencia a que los trabajadores que ganan más del mínimo busquen un aumento proporcional (13%, 14% o incluso mayor). Este fenómeno genera un "efecto dominó" en los costos laborales de las empresas.
Como ejemplo de lo que implica este impacto porcentual, si el kilo de tortilla vale 20 o 22 pesos, un incremento del 13% podría elevar su precio hasta 26 o 28 pesos. Productos básicos y servicios de primera necesidad como el agua, la luz, el teléfono, el internet y alimentos de la canasta básica (huevo, leche, tortilla) podrían aumentar en un porcentaje igual o mayor al 13%.
Esto causa riesgos inflacionarios e incluso pone en riesgo los puestos de trabajo, porque la gente deja de consumir ciertos productos y los sustituye por otros más económicos y eso impacta también a las empresas, pues al ver que bajan sus ventas, hay menor ingreso "y por ende lo más rápido que puede hacer un empresario es recortar puestos de trabajo", explica el especialista.
El integrante del CCPM asegura que para lograr una calidad de vida razonable a través de los salarios, el enfoque debe estar en reducir la inflación. El verdadero objetivo debe ser lograr el "punto equilibrio entre el aumento razonable para que la inflación sea razonable", reconociendo que debe haber un aumento año con año, pero la clave está en la proporción.