Con tus amigos o pareja: Revolut va por cuentas compartidas entre clientes

“La ventaja (de las cuentas compartidas con Revolut) es que si quieres tener este producto con cualquier banco tienes que ir a la sucursal y con esta, basta el contrato que se tiene en la app”, dijo.

Para el directivo, con esta funcionalidad buscan abarcar más aspectos de la vida de los clientes y aumentar la captación para ofrecer más productos de crédito en el futuro.

Por temas regulatorios, solo será posible entre clientes de Revolut en México. La ventaja de que los clientes entren al ecosistema es que la empresa ya tiene los expedientes completos del cliente. En términos de débito, las personas también pueden usar ese dinero conjunto en monedas como dólares, euros, yenes, libras esterlinas, liras turcas, entre otras.

Las cuentas compartidas forman parte de los "productos familiares" y están entre las prioridades más altas dentro de todo lo que no es crédito, es decir, dentro de la captación. El objetivo es ir abarcar más partes de la vida de los clientes, adaptando productos que ya funcionan en Europa al mercado mexicano.

Para las tarjetas de crédito, Gutiérrez destaca que realizan ajustes a las métricas y mediciones de manera rápida para aumentar las líneas de crédito con base en el comportamiento de las personas.

"Queremos hacerlo lo antes posible, siempre y cuando sea de manera responsable, precisamente para evitar endeudamiento", destacó.