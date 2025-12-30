El agro mexicano, la piedra en el zapato de EU rumbo a la revisión del T-MEC

El funcionario reconoció que el tema refleja la presión directa de productores estadounidenses que atribuyen su pérdida de competitividad al acceso preferencial de frutas y hortalizas mexicanas bajo el Tratado.

Uno de los casos que se presentaron fue el de la mora azul. Productores estadounidenses acusaron que las importaciones mexicanas crecieron de menos de un millón de libras en 2009 a 147 millones de libras en 2022. Más de la mitad de esos envíos se concentró entre marzo y mayo, justo cuando estados como Georgia y Florida colocan su cosecha en el mercado. El traslape estacional, afirmaron, provocó una caída de precios en un sector donde 55% de la producción estadounidense se vende como fruta fresca y depende de ventas inmediatas.

La presión se agrava por una brecha en los costos laborales. En Estados Unidos, la cosecha de arándano depende del programa H-2A, que obliga a contratar trabajadores temporales extranjeros con salarios fijados por el gobierno, además de cubrir transporte, vivienda y prestaciones. Ese esquema eleva la mano de obra a casi 50% del costo total de producción. En contraste, los productores señalaron que los costos laborales en México equivalen a cerca de una décima parte de los salarios estadounidenses.

La temporada mexicana se extiende de septiembre a junio, con picos entre febrero y mayo, lo que permite competir en las mismas ventanas comerciales y presiona a los agricultores estadounidenses a operar con pérdidas.

La frambuesa reproduce el mismo patrón. La Washington Red Raspberry Commission advirtió que las importaciones mexicanas saturan el mercado con fruta de bajo precio justo cuando los agricultores locales colocan su propia cosecha.

Mientras los productores de Washington venden la frambuesa entre 2.70 y 2.80 dólares por libra, la fruta mexicana se ofrece alrededor de 1.50 dólares por libra, una brecha superior a 40%. El análisis subraya que, desde 2019, los costos de mano de obra, empaques e insumos en Estados Unidos avanzan sin que los precios acompañen ese ritmo, lo que deja a los agricultores sin margen para cubrir gastos básicos.

Los productores de aguacate de California también alzaron la voz, ya que acusaron que el crecimiento del aguacate mexicano distorsionó el mercado estadounidense. México incrementó su producción más de 130% desde finales de la década pasada y elevó sus exportaciones a Estados Unidos más de 300%, hasta representar alrededor de 85% de las importaciones totales.

Los productores advirtieron que esta expansión, apoyada en menores costos laborales y regulatorios, empujó los precios a la baja y redujo el número de agricultores en California, por lo que pidieron salvaguardas estacionales y límites a las importaciones mexicanas dentro del T-MEC.

Casi tres cuartas partes de las importaciones agrícolas estadounidenses provenientes de México consisten en verduras, frutas, bebidas y licores destilados.

El aguacate elevó el tono del conflicto al plano sanitario y de seguridad. Los productores criticaron la sustitución de inspectores estadounidenses por personal mexicano tras el retiro de la autoridad sanitaria de Estados Unidos en 2024. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se registraron más de 150 intercepciones de plagas, una cifra muy superior a la observada en años previos. El documento recuerda que plagas originadas en México ya generaron costos anuales superiores a 14 millones de dólares para la industria californiana.

Otros señalamientos

Eso no es todo, el agro mexicano también quedó ligado a insumos agrícolas y regulaciones ambientales. La Agricultural Retailers Association pidió a la USTR colaborar con México para eliminar barreras arancelarias y no arancelarias, al señalar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales rechazó permisos de importación de glifosato sin aviso público, notificación a la Organización Mundial de Comercio ni justificación científica. Estas decisiones, afirmaron, generaron incertidumbre para fabricantes y distribuidores y afectaron la disponibilidad del producto para agricultores de Estados Unidos y América del Norte.

Greer subrayó además que el desempeño de México en materia sanitaria y ambiental se mantiene bajo observación. Reconoció avances derivados de la presión estadounidense, como el fortalecimiento de la aplicación de leyes pesqueras para combatir la pesca ilegal en el Alto Golfo de California. Este punto conecta el comercio agroalimentario con compromisos ambientales que forman parte integral del tratado.

Otro foco de fricción surgió en productos agroalimentarios procesados, donde Estados Unidos expresó preocupación por la protección otorgada por México a términos de carne y queso a favor de la Unión Europea, al considerar que limita el acceso de productores estadounidenses al mercado mexicano

El panorma presentado deja claro que, para Washington, varios temas agrícolas vinculados a México permanecen sin resolverse dentro del T-MEC.