La llegada de recursos al erario público fue por la regularización de 2.98 millones de vehículos, bajo el Decreto para la Regularización de Vehículos Usados emitido el 29 de diciembre de 2022, con el objetivo de legalizar los vehículos internados al país antes del 19 de octubre de 2021.

"Con base en los datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), el objetivo de apoyar a las y los ciudadanos que a la fecha de la publicación del Decreto requerían realizar la regularización de sus vehículos se ha cumplido de manera exitosa, en beneficios de casi tres millones de mexicanas y mexicanos", informó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.

¿Quieres legalizar un auto usado extranjero?

Si bien el Decreto que fomentaba y facilitaba la importación de autos usados, con un pago de 2,500 pesos por auto, fue derogado a partir del primero de enero de este año, quien desee importar de manera definitiva un auto usado proveniente del extranjero en 2026, se deberá ceñir a los esquemas fiscales, aduaneros y ambientales vigentes más estrictos y detallados en un Decreto publicado el 4 de noviembre de 2024 por la Secretaría de Economía en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Es importante mencionar que los ciudadanos que requieran importar un auto usado de procedencia extranjera pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo del Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, y renovado el 5 de noviembre pasado" comunicó la SHCP.

Para tal fin, los autos a importar deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos en el propio decreto.

¿Cuánto pagan de arancel los 'autos chocolate'?

Para la importación en la región fronteriza del país, se causa un arancel de 1% para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad y de 10% de arancel para vehículos con antigüedad mayor a 10 años. Para el resto del país, se causa un arancel de 10% para vehículos de más de ocho años de antigüedad.