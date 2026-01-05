El subgobernador Jonathan Heath es el miembro más vocal al respecto: desde hace varios meses mostró su preocupación porque la tasa de interés sigue bajando y la inflación no muestra una clara tendencia descendente, provocando que analistas difieran sobre cuándo convergerá la inflación a la meta del 3%.

Y mientras el resto de los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico confía en que la apreciación del peso frente al dólar y el débil crecimiento de la economía serán suficientes para contener la inflación, los expertos señalan que la inflación general cerrará 2026 por encima de 4%.

Banamex estima que la inflación general al cierre del año será de 4.3% y 4.2% al cierre de 2026; el dato de diciembre se publicará el 9 de enero.

El mayor impacto sobre la inflación en enero será para las bebidas azucaradas ante el incremento del IEPS a estas bebidas: la Secretaría de Hacienda estima 47,600 millones de pesos por este concepto y de 102,900 millones por impuestos a las importaciones.

"Como riesgos al alza consideramos el que la inflación subyacente se ubique por arriba de lo estimado ante efectos mayores a lo estimado, provenientes de los ajustes al Paquete Fiscal de 2026", destacó Banamex en un reporte.

Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos en el banco, dijo en entrevista que en el caso de los aranceles, espera que algunas industrias hayan adelantado algunos inventarios que les permitirán amortiguar el impacto de la inflación, especialmente en los primeros meses del año.

Además, el reciente aumento al salario mínimo del 13% presionará a los precios de los servicios, especialmente los de turismo y restaurantes, que son sectores que emplean trabajadores con este tipo de salario.

Va a ser clave ver cómo se comporta la inflación en enero o febrero para ver qué puede hacer Banxico más adelante Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos en Banamex.

Pese a toda la inquietud sobre la inflación parece que la salvación está en el comportamiento del tipo de cambio: analistas estiman que a lo largo del año estas presiones inflacionarias se verán contrarrestadas parcialmente por la apreciación del peso frente al dólar.

"Tenemos que poner atención durante el año para ver qué tan fuerte se puede mantener el peso y ver el efecto que va a tener el cambio de postura en Japón", añadió Anciola.

Japón está subiendo las tasas después de no hacerlo por años y eso puede dar coletazo al tipo de cambio. "Mientras el dólar se mantenga debilitado, lo cual esperamos para el siguiente año, pues el peso se puede ver favorecido".