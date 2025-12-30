Los recortes el gasto público ayudan a disminuir las deudas de Hacienda

Para este periodo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tenía programado un gasto por 8.426 billones de pesos, pero se reportaron 8.208 billones, esto representa un subejercicio por 218,600 millones de pesos. En comparación con el año pasado el gasto creció apenas 2.5% real, detallaron cifras actualizadas al cierre del penúltimo mes del año.

Los estados y municipios pagan los recortes

El mayor subejercicio se observó en el gasto programable, principalmente en los ramos generales, los cuales agrupan recursos para transferir a los estados y municipios con el objetivo de cubrir gastos como el pago de salarios de funcionarios públicos, incentivos económicos, aportaciones para los sistemas de educación, seguridad pública, infraestructura social y salud.

Estos ramos generales reportaron una diferencia entre lo programado y lo observado de 113,400 millones de pesos. Mientras el gasto para CFE reportó 34,700 millones de pesos menos.

También la reducción de los RFSP, fue por un gasto menor al aprobado para el pago de intereses de la deuda de 54,800 millones de pesos menos.

“Los balances fiscales mostraron resultados favorables respecto al programa. El déficit presupuestario fue 91,000 millones de pesos menor a lo previsto, mientras que el superávit primario presupuestario superó en 37,000 millones de pesos lo programado. Los RFSP ascendieron a 1.168 billones de pesos, manteniéndose dentro de los techos aprobados por el H. Congreso de la Unión”, destacó la dependencia en un comunicado.

En el transcurso del año se han reportado recortes al gasto público tras el objetivo de disminuir el déficit fiscal o RFSP. La meta de Hacienda es reducir los RFSP a 4.3% del PIB este año y a 4.1% para 2026. La proporción al cierre de 2024 fue de 5.8% del PIB, “una cifra sin precedentes que presionará las finanzas públicas en 2025 y en adelante”, refiere un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

¿A qué equivalen los recortes de Hacienda?

Los 218,600 millones de pesos que Hacienda reporta de subejercicios o ajustes al gasto público alcanzan para cubrir todos los Programas de Becas Benito Juárez programados para 2026 que suman 184,595 millones. Son dos veces el presupuesto para todos los nuevos trenes para el siguiente año: 104,576 millones. Representan la mitad de todo el gasto aprobado para 2026 para programas y proyectos prioritarios de inversión: 536,806 millones.

“El gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 5.5% real anual, en congruencia con los criterios de austeridad, eficiencia y combate a la corrupción”, destacó la SHCP a cargo de Édgar Amador Zamora.

Detalló que el Saldo Histórico de los RFSP, es decir, la deuda pública total del gobierno federal, se ubicó en 51.7% del PIB, por debajo del nivel de 52% observado al cierre de 2024. Al cierre de noviembre, el portafolio de pasivos del gobierno federal se denominó mayoritariamente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos de largo plazo.

“En un contexto de condiciones financieras aún restrictivas, el costo financiero acumulado a noviembre aumentó 11.2% real anual; no obstante, gracias al manejo activo de pasivos, se ubicó 54,800 millones de pesos por debajo de lo previsto en el programa”, informó Hacienda.

